કયા કારણોસર બાળકોની નાના ઊંચાઇ નથી વધતી ?

હેલ્થ ડેસ્કઃ બાળકોની સારી ઊંચાઈ માટે જન્મથી જ તેમનો ગ્રોથ ચાર્ટ બનાવવો જોઈએ. તેમની ઊંચાઈ સમયાંતરે માપતી રહેવી જેથી ઊંચાઈ વધે છે કે નહીં તેનો ખ્યાલ આવે. ગ્રોથ ચાર્ટ પ્રમાણે છેલ્લા 3-4 મહિનાઓમાં જો બાળકની ઊંચાઈ ન વધી રહી હોય તો નિદાન કરાવવું. દરેક બાળકની ઊંચાઈ વય મુજબ અલગ-અલગ રીતે વધતી હોય છે. કોઈ બાળકની ઊંચાઈ 10થી 12 વર્ષ સુધીની વયમાં તો કોઈ બાળકની ઊંચાઈ 18 વર્ષ સુધી વધે છે. બાળકની દરેક વય મુજબ ગ્રોથ ચાર્ટ બનાવવો. જેથી બાળકની ઊંચાઈ અંગે દર મહિને ખ્યાલ આવે.

ઊંચાઈ વધે છે કે નહીં તે કેવી રીતે માલૂમ કરી શકાય?

બાળકનાં હાડકાં પરથી ઊંચાઈ અંગે જાણી શકાય છે. હાથનો એક્સ-રે કરીને બોન એજ માલૂમ પડે છે. બોન એજની સ્વસ્થતા પર ઊંચાઈનો આધાર છે. તેના માટે બાળકને યોગ્ય અને પૂરતો પોષણક્ષમ આહાર આપવો જરૂરી છે.



ઊંચાઈ ન વધવાનું કારણ

ગ્રોથ હોર્મોનની ઊણપ, ટર્નલ સિન્ડ્રોમ, ક્રોનિક અસ્થમા, લિવર સોરાયસિસ, થાઇરોઇડ, હૃદયરોગ, જિનેટિક ડિસઓર્ડર, ઇડિયોપેથી. સારવાર

બીમારી પ્રમાણે સારવાર કરવામાં આવે છે. ગ્રોથ હોર્મોનની ઊણપ, ટર્નલ સિન્ડ્રોમ અને ઇડિયોપેથીમાં બાળકને ગ્રોથ હોર્મોન આપવામાં આવે છે. ત્રણ મહિનામાં આ હોર્મોનની અસર થવી શરૂ થઈ જાય છે. (ડૉ. સંદીપ માથુર, એન્ડ્રોક્રાઇનોલોજિસ્ટ) ​

Growth failure is a complication of Child Chronic Disease in which children do not grow as expected.