ડિલિવરી પછી પેટ પર ચરબી વધવા લાગે તો, આ કારણો જાણી રાખજો આટલું ધ્યાન

હેલ્થ ડેસ્ક: સૌથી પહેલાં તો બહેનોએ એ ભ્રમમાંથી મુક્ત થઈ જવું જોઈએ કે પ્રસૂતિ પછી ગર્ભાશયમાં બગાડ રહી જવાથી પેટ મોટું થઈ જાય છે. આ માન્યતા સરાસર ખોટી અને અવૈજ્ઞાનિક છે. પૂરા મહિને સુવાવડ થાય છે ત્યારે સૌથી પહેલાં શિશુનો પ્રસવ થાય છે, તે પછી ઓળ (પ્લેસેન્ટા) બહાર આવે છે. કોઈ પણ ગાયનેકોલોજિસ્ટ એ સારી રીતે જાણે છે કે ઓળ પૂરેપૂરી બહાર નીકળી જવી જરૂરી છે. જો એનો એકાદ ટુકડો પણ ગર્ભાશયમાં રહી જવા પામે તો ગર્ભાશયમાંથી રક્તસ્ત્રાવ ચાલુ જ રહે છે. ગમે એટલાં ઇન્જેક્શનો આપવાથી કે બ્લડની બોટલ્સ ચડાવવાથી પણ એ હેમરેજ બંધ થતું નથી. છેવટે એ અંદર રહી ગયેલો ઓળનો ટુકડો સાધન વડે બહાર કાઢવો જ પડે છે. તે પછી જ ગર્ભાશય સંકોચાઈને કઠણ બને છે અને રક્તસ્ત્રાવ બંધ થાય છે. માટે ડૉક્ટરની ગફલતથી અંદર બગાડ રહી ગયો એ વાત તદ્દન ખોટી છે. જો બગાડ અંદર રહી ગયો હોય તો પ્રસૂતાના બહાર આવી ગયા હોય!

પ્રસૂતિ પછી તરત જ સ્ત્રીનું ગર્ભાશય સંકોચાવા માંડે છે, નાનું થવા માંડે છે. 11મા દિવસ સુધીમાં એ નિતંબ મેખલાની અંદર ચાલ્યું જાય છે અને પ્રસૂતિના 45 દિવસ બાદ એ લગભગ પહેલાં જેવું જ એટલે કે ગર્ભાવસ્થાની પહેલાંની સ્થિતિમાં હતું એવું બની જાય છે. એની અંદર લોહી, બગાડ કે ચરબીનો સંગ્રહ કરવા જેવી જરા પણ જગ્યા હોતી નથી, માટે સુવાવડ પછી બહેનોનાં મોટાં થઈ ગયેલાં પેટનું કારણ ગર્ભાશય હરગિજ નથી જ.

પેટ મોટું થઈ જવાનું ખરું કારણ શું છે?

પ્રસૂતિ (નોર્મલ હોય કે સિઝેરિયન દ્વારા) પછી બહેનોનું વજન વધવાનું મૂળ કારણ ચરબીનો જમાવડો છે. એ માટે આપણી ખાનપાનની આદતો જવાબદાર છે. આપણા દેશમાં એક માન્યતા છે કે ઘી ખાવાથી શક્તિ મળે છે. સુવાવડના કષ્ટમાંથી બહાર આવેલી પ્રસૂતાને શક્તિ આપવા માટે ઘીથી લથપથ વાનગીઓ ખાસ ખવડાવવામાં આવે છે. શીરો, રાબ કે અન્ય પાક જેવી વાનગીઓમાં મુખ્ય સામગ્રી ઘી હોય છે. ડિલિવરી પછી આ બાબતોનું રાખો ધ્યાન

-હકીકતમાં પ્રસૂતિ પછી બહેનોને, પ્રોટીનયુક્ત આહારની વધુ જરૂર હોય છે. ખોરાકમાં લીલાં શાકભાજી, દૂધ, કઠોળ જેવો આહાર આપવો જોઈએ. -મીઠાઈ અને ફરસાણ આપવાનું ટાળવું જોઈએ. -પશ્ચિમના દેશોમાં ડિલિવરી પછી બહેનો યોગ્ય પોષક આહાર અને કસરતોની મદદથી થોડા જ મહિનાઓમાં ચુસ્ત અને પાતળી બની જાય છે.

-આપણે ત્યાં બેઠાડુ જીવનનો મહિમા વધારે છે. જે મા અથવા સાસુ સુવાવડી સ્ત્રીને 5-6 મહિના ઘરનું કામ ન કરવા દે તે ખૂબ સારી ગણાય છે.

-દરેક સ્ત્રીએ ડિલિવરી પછી શક્ય એટલી ઝડપથી પૂર્વવત્ રોજિંદા જીવનમાં પાછા ફરી જવું જોઈએ.

-ડિલિવરી બાદ દરેક સ્ત્રીએ ક્વોલિફાઇડ માર્ગદર્શક પાસે જઈને કેટલીક કસરતો શીખી લેવી જોઈએ. -પેટના સ્નાયુઓ, પેલ્વિક મસલ્સ અને પગ તેમજ સાથળોના સ્નાયુઓ મજબૂત થાય તે માટેની કસરતો કરતા રહેવું જોઈએ.

મોટાભાગની બહેનો એવું પૂછે છે કે પ્રસૂતિ પછીની કસરતો ક્યારે શરૂ કરી શકાય?

એવી માન્યતા પ્રવર્તે છે કે ડિલિવરી પછીના 4-5 મહિના બાદ જ કસરતો કરી શકાય. એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે બહેનોનાં વજનમાં થતો વધારો કે શરીરમાં જમા થતી ચરબી શરૂઆતના 4-5 મહિનાઓમાં જ મોટાભાગે થઈ જતી હોય છે. માટે સાચી સલાહ એ છે કે જો ડિલિવરી નોર્મલ રીતે થઈ હોય તો બીજા દિવસથી જ કસરતની શરૂઆત કરી શકાય, જે દિવસે દિવસે વધારતા જવાય. જો ડિલિવરી ઓપરેશનથી થયેલી હોય તો પ્રસૂતિનાં 6 અઠવાડિયાં પછી કસરતની શરૂઆત થઈ શકે. કસરતનો પ્રકાર અને પ્રમાણ કોઈ નિષ્ણાતને પૂછી લેવું જોઈએ. ડૉ. સ્મિતા શરદ ઠાકર

From the moment your baby is born, hormonal changes cause your uterus to contract, shrinking it back to its pre-pregnancy state. Know here reason for belly fat after delivery.