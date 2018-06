આ 5 કારણોથી વાળ જલ્દી સફેદ થાય છે, બચવા માટે આ ઘરેલૂ ઉપાય કરી લેજો

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ નાની ઉંમરમાં જ વાળ સફેદ થવાની પ્રોબ્લેમ તમને પણ થતી હોય તો તેની પાછળના કારણો સમજીને કેટલાક ઘરેલૂ ઉપાયોની મદદથી વાળને નેચરલી કાળા કરી શકાય છે. તો જાણો તમે પણ.

આ 5 કારણોથી નાની ઉંમરમાં વાળ સફેદ થઈ શકે છે

જિનેટિક

તમારા માતા-પિતા કે ફેમિલીના અન્ય કોઈ સભ્યના વાળ નાની ઉંમરમાં સફેદ થયા હોય તો ફેમિલી હિલ્ટ્રીને કારણે તમારા વાળ પણ સફેદ થઈ શકે છે.

ન્યૂટ્રીશનની કમી

બોડીમાં પ્રોટીન, આયર્ન, વિટામિન બી12, ઝિંક જેવા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની કમીને કારણે વાળ સફેદ થવા લાગે છે.

દવાઓની આડઅસર

ડિપ્રેશન, મલેરિયાની દવાઓ અને એન્ટીબાયોટિક્સ લાંબા સમય સુધી લેવાથી વાળ સફેદ થઈ શકે છે.

કેમિકલની અસર

શેમ્પૂ, કંડીશનર, કલર, બ્લીચ અને અન્ય હેયર પ્રોડક્ટ્સમાં રહેલાં કેમિકલ્સને કારણે પણ વાળ નાની ઉંમરમાં સફેદ થવા લાગે છે.

ડિસીઝ નાની ઉંમરમાં એક્ઝિમા, એનિમિયા, થાઈરોઈડ, એઈડ્સ, ડિપ્રેશન અને સ્ટ્રેસ જેવા ડિસીઝને કારણે વાળ સફેદ થઈ શકે છે.

આગળ વાંચો વાળને નેચરલી કાળા કરવાના બેસ્ટ ઘરેલૂ ઉપાયો.

It gets pigment, melanin, through specialized cells called melanocytes. These cells pump this pigment into the hair follicles that gives hair a characteristic color. So here we list out Causes And Tips To Reduce White Hair Naturally.