નસકોરા બોલાવવાથી હાઈ બીપી અને હાર્ટ અટેકનો ખતરો વધી જાય છે, લાઈફસ્ટાઈલમાં ફેરફાર કરી આ પ્રોબ્લેમ કરો દૂર

હેલ્થ ડેસ્ક: ઊંઘમાં નસકોરા બોલાવતા લોકોને કારણે આસપાસ સૂતેલા લોકો તો પરેશાન થઇ જતા હોય છે એ તો સામાન્ય વાત છે પરંતુ નસકોરા બોલાવનાર વ્યક્તિ માટે પણ એ જોખમી સાબિત થઇ શકે છે. જો આ સમસ્યા લાંબા સમય સુધી રહે તો ઘણી પરેશાનીઓ વધારી શકે છે. ઈએનટી ડો. શુભકોમ આર્ય જણાવી રહ્યાં છે આ સમસ્યા વિશે.

કેમ થાય છે નકકોરા બોલવાનો પ્રોબ્લેમ

નસકોરા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવા પર જીભની પાછળ ટોન્સિલ્સના કોર્નર પર કંપારી થવાને કારણે થતો એક પ્રકારનો અવાજ છે. જાડાં લોકોમાં, પુરૂષો અને ઉંમર વધવાની સાથે આ સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે.

હોઈ શકે છે ગંભીર બીમારી

ઘણીવાર નસકોરાની સમસ્યા સામાન્ય હોય છે તો ઘણીવાર કોઈ ગંભીર બીમારીનો સંકેત પણ આપે છે. ઓબ્સટ્રક્ટિવ સ્લિપ એપ્નિયાના લક્ષણ પણ હોઈ શકે છે. જેમાં શરીરને ઓક્સીજન મળી શકતું નથી. જેના કારણે અલર્ટ રહેવું જરૂરી છે. હાઈ બીપી, હાર્ટ સંબંધી બીમારીઓનો ખતરો હોવાનો પણ સંકેત હોઈ શકે છે.

આ છે ગંભીર લક્ષણ

જો રાતે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવાને કારણે અથવા શ્વાસ રૂંધાવાને કારણે વારંવાર ઊંઘ ઉડતી હોય અથવા તો ટુકડામાં ઊંઘ આવે. આના વિશે જે-તે વ્યક્તિને ખબર પડતી નથી. આ સમસ્યા પરિવારના લોકો સમજી શકે છે. સવારે જાગ્યા બાદ પણ ફ્રેશ ફીલ ન થાય, થાક, માથાનો દુખાઓ અને આળસ આવે, દિવસે ઊંઘ આવે અને કામ કરતાં-કરતાં ઊંઘ આવી જાય જેમ કે ઓફિસમાં કામ કરતી વખતે અથવા જમતી વખતે. નસકોરાના અવાજથી જીવનસાથી પણ બીજા રૂમમાં સૂવા પર મજબૂર થઈ જાય. ઊંઘમાં વચ્ચે-વચ્ચે શ્વાસ લેવા માટે હોલ્ડ કરવો પડે.

કામની વાતો જે આ સમસ્યાને દૂર કરવામાં કરશે મદદ

-પીઠના બળે સીધા સૂવાની જગ્યાએ એક બાજું પડખું વળીને સૂવો.

-વજન કંટ્રોલમાં રાખવું.

-આલ્કોહોલ અને ઊંઘની ગોળીઓથી દૂર રહેવું.

-ઊંઘવા અને ઉઠવાના સમયને નિશ્ચિત રાખો.

-રાતે ભારે ખોરાક, ચા, કોફી લેવું નહીં. એલર્જી અને શરદીને નિયંત્રણમાં રાખો.

આ એક્સરસાઈઝથી થશે ફાયદો

-ગરદનની મૂવમેન્ટવાળી એક્સરસાઈઝ કરવાથી ગરદનની માંસપેશીઓમાં ફ્લેક્સિબિલિટી વધે છે. તો ગરદનની એક્સરસાઈઝ કરો.

-કપાલભાતિ, અનુલોમ-વિલોમ જેવા પ્રાણાયામ કરવાથી પણ નસકોરાનો પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે.

