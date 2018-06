કોઈ ખર્ચ કે સાધન વિના રોજ ઘરે કરો આ 3 કસરત, આખા શરીરને મળશે ફાયદા

હેલ્થ ડેસ્ક: જિમ ગયા વિના અને કોઈ જ ટ્રેનિંગ વિના ફિટનેસ જાળવવી અને મસલ્સને મજબૂત બનાવવા ઘરે જ કેટલીક કસરતો કરી શકાય છે. જેના માટે કોઈ જ ટ્રેનિંગ, ઉપકરણો અને પૈસા ખર્ચવા પડતાં નથી. આજે અમે તમને એવી જ 3 કસરતો વિશે જણાવીશું. જે ઘરે જ કરી લેવાથી આખા શરીરને ફાયદો થશે અને તમે હેલ્ધી રહી શકો છો.

જંપિંગ જેક

આ એક્સરસાઈઝ બહુ જ સરળ છે અને આમાં આખા શરીરને ફાયદો મળે છે. જો તમે આખા શરીરની કસરત કરવા માગતા હોવ તો આ એક્સરસાઈઝ ઉત્તમ વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. આ કસરત કરવામાં તમારે કોઈ ઉપકરણ કે ટ્રેનિંગ લેવાની જરૂર નથી. જેના માટે સૌથી પહેલાં સીધા ઉભા થઈ જાઓ. ઉપર ઉછળતા હાથને ઉપર ઉઠાવો અને પગને પહોળા કરો. નીચે આવ્યા બાદ સામાન્ય સ્થિતિમાં આવી જવું. આ કસરત 2 મિનિટ સુધી રોજ કરો.

પુશ અપ્સ

છાતી અને ખભાને શેપ આપવા અને પહોળા કરવાની સાથે હાથને મજબૂત બનાવવા માટે પુશ અપ્સની એક્સરસાઈઝ સરળ છે અને કોઈ જ ઉપકરણ વિના તેને ઘરે જ કરી શકાય છે. પેટની માંસપેશીઓ માટે પણ આ એક ઉત્તમ કસરત છે. આ કસરત કરતી વખતે ધ્યાન રાખો કે જ્યારે તમે આને ઉપર તરફ જાઓ ત્યારે શ્વાસને અંદર ખેંચવો અને નીચે આવતી વખતે શ્વાસને બહાર કાઢવો. 1 મિનિટ આ એક્સરસાઈઝ કરો.

સ્ક્વેટ્સ જો તમે તમારા પગને મજબૂત બનાવવા માગતા હોવ રોજ 2 મિનિટ સ્ક્વેટ્સ કરો. આ એક્સરસાઈઝ પીઠ, ઘૂંટણ અને પગની માંસપેશીઓ માટે બહુ લાભકારી છે. આ કસરતને કરવા માટે સીધા ઉભા રહી જવું, ત્યારબાદ પગની વચ્ચે થોડું અંતર રાખવું. હવે બંન્ને હાથ ઉપર ઉઠાવીને તમારા ખભાની સામે લઈ આવવા. હવે ઘૂંટણ પર થોડોક ભાર આપતા ઠીક એ રીતે બેસવાનો પ્રયત્ન કરો જે રીતે તમે ખુરશીમાં બેસો છો. આ કસરત કરતી વખતે તમારી પીઠ સીધી રાખવી. આ વર્કઆઉટ રોજ 2 મિનિટ કરવું

