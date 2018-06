શું તમે પાણીપુરી ખાવાનો યોગ્ય સમય જાણો છો?

હેલ્થ ડેસ્કઃ મોટાભાગના લોકો ફાસ્ટ ફૂડની સરખામણીમાં પાણીપુરીને હળવી માનતા હોય છીએ, પણ એવું નથી. એક પ્લેટ પાણીપુરીમાં 6 પુરી અને પાણી હોય છે. તેમાં 36 કેલરી અને 2.5 ગ્રામ ફેટ રહે છે, એટલે ફાસ્ટફૂડથી ઓછું નથી. એક પાણીપુરીમાં બાફેલાં બટાકા, બુંદી, બાફેલાં મગ અથ‌વા ચણા અને ચટપટી ચટણી, મીઠી ચટણી સામાન્ય રીતે આમળાં અને ગોળની બનેલી છે. આમાં મત્ર મગ અને ચણા જ એવા છે જે પ્રોટીન આપે છે.

ક્યારે ખાવી જોઇએ ?

પાણીપુરી બપોરના સમયે ખાવી યોગ્ય રહે છે, કારણ કે તેમાં મીઠાનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. સાથે પાણીમાં પણ મીઠું વધારે હોય છે. જે વોટર રીટેંશન કરી શકે છે. સાંજના સમયે આને વધુ પડતી પાણીપુરી ટાળવી જોઇએ. વોટર રિટેંશનની તકલીફ હોય તો પાણીપુરી ખાધાના થોડા સમય પછી પપૈયું ખાવું જોઇએ. 1 પ્લેટ પાણીપુરીમાં ન્યુટ્રિશન (6 નંગ) - કેલરી 36 ગ્રામ

- ફેટ 2.5 ગ્રામ

- સેચ્યુરેટેડ 1 ગ્રામ

- શુગર 1 ગ્રામ

- કાર્બ્સ 4 ગ્રામ

- પ્રોટીન 1 ગ્રામ

- સોડિયમ 40 ગ્રામ

Pani puri is one of the most popular street foods in India and 99 percent of women loved it.