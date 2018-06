કાળા અંડરઆર્મ્સ ઝડપથી બની જશે ગોરા અને ડાર્ક સર્કલ થઈ જશે ગાયબઃ 7 નુસખા

હેલ્થ ડેસ્ક: ઘરમાં રહેલી કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને અથવા તો નાના-નાના નુસખાઓ અપનાવીને ઘણી સમસ્યાઓ દૂર કરી શકાય છે. આ નુસખાઓમાં પૈસા ખર્ચવાની પણ જરૂર નથી પડતી અને બહુ અસરકારક પણ હોય છે. તો એવા જ 7 નુસખાઓ વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.

સુંદર વા‌ળ માટેનો ઉપાય : જો તમારા વાળ ખૂબ ગૂંચવાયેલા રહેતા હોય તો શેમ્પૂમાં 2-3 ચમચી મીઠું ભેળવો અને તેને વાળના મૂળમાં લગાવી વાળ ધુઓ. વાળમાં ડેન્ડ્રફ દૂર થશે અને સ્કેલ્પ હેલ્ધી બનશે.

ડાર્ક સર્કલ્સ દૂર કરો આ રીતે: એક ચમચી કોફી અને એક ચમચી કોપરેલ મિક્સ કરો. આ મિશ્રણને લગભગ પંદર મિનિટ સુધી આંખ નીચે લગાવી રાખો. અઠવાડિયામાં ત્રણ-ચાર વાર આ રીતે કરવાથી ડાર્ક સર્કલ્સ દૂર થશે.

કાળાશ દૂર થશે : અંડરઆર્મ્સની ત્વચા કાળી પડી ગઈ હોય તો બટાકાના બે ટુકડા કરી એ જગ્યાએ હળવા હાથે ઘસો અને અડધા કલાક માટે રહેવા દો. તે પછી તેને ઠંડા પાણીથી ધોઈ લો. ધીરે ધીરે કાળાશ દૂર થઈ જશે.

એડી ફાટી જતી હોય તો : બે કપ ગરમ પાણીમાં અડધો કપ બેકિંગ સોડા અને એક કપ વિનેગર મિક્સ કરો. પંદર-વીસ મિનિટ માટે પગના તળિયાને આ મિશ્રણમાં પલાળી રાખી પછી તેને સાફ ટોવેલથી લૂછી મોઇશ્ચરાઇઝર લગાવો.

દાંતને ચમકદાર બનાવવા માટે : દાંતને ચમકદાર બનાવવામાં સ્ટ્રોબેરી મદદરૂપ છે. એક ચમચી ક્રશ કરેલી સ્ટ્રોબેરીમાં એક ચમચી બેકિંગ સોડા મિક્સ કરો. રોજિંદી ટૂથપેસ્ટ સાથે આનો મહિનામાં બે વાર ઉપયોગ કરો.

ચહેરો રહે તાજગીભર્યો : ચહેરાની તાજગી જળવાઈ રહે તે માટે એક ચમચો એલોવેરા જેલને ત્રણ ચમચા પાણીમાં મિક્સ કરો. આને સ્પ્રે બોટલમાં ભરી લો. ચહેરો નિસ્તેજ લાગે ત્યારે ચહેરા પર સ્પ્રે કરો.

નખને આકર્ષક બનાવવા માટે : એક ચમચી મધ અને એક ચમચી કોપરેલને લવેન્ડર અને ઓઇલનાં થોડાં ટીપાં સાથે મિક્સ કરો. આને નેલપોલિશની શીશીમાં ભરી લો અને થોડા થોડા સમયે નખ પર લગાવો. આનાથી નખ હેલ્ધી બનશે અને ખરબચડાં નહીં થાય. ડાયાબિટીસ અને હાઈ બીપીને દવાઓ વિના કંટ્રોલમાં રાખશે આ બેસ્ટ ડાયટ ટિપ્સ

Looking for natural ways to treat Some common problems like hair, dark underarms. then Click here to know the best remedies.