દાંત પરના પીળા અને કાળા ડાઘ દૂર કરવા ટૂથપેસ્ટમાં આ 2 વસ્તુઓ મિક્સ કરો

હેલ્થ ડેસ્ક: લંડનથી પીએચડી કરનાર આયુર્વેદિક ડોક્ટર ગીતાજંલિ શર્મા એક એવો ઘરેલૂ ઉપાય જણાવી રહ્યાં છે, જેની મદદથી દાંત પર વધી ગયેલાં પીળા અને કાળા ડાઘને દૂર કરી શકાશે. 5 મિનિટથી પણ ઓછા સમયમાં તૈયાર થતાં આ નુસખાની મદદથી દાંત પર પડી ગયેલાં ડાઘાઓને સાફ કરી શકાય છે.

આ 3 વસ્તુઓની જરૂર પડશે

1. કોઈપણ ટૂથપેસ્ટ

2. 1/4 ચમચી બેકિંગ સોડા(કરિયાળાની દૂકાને મળી રહે છે.)

3. 1 ચમચી લીંબુનો રસ

પ્રોસેસ

1 વાટકીમાં થોડી ટૂથપેસ્ટ કાઢીને તેમાં 1 ચમચી લીંબુનો રસ મિક્ષ કરો. પછી તેમાં 1/4 બેકિંગ સોડા નાંખીને ત્રણેય વસ્તુઓને બરાબર મિક્સ કરો. તેમાં ફીણ જેવું દેખાશે. તમારી પેસ્ટ તૈયાર છે.

આ રીતે લગાવો

આ પેસ્ટને દાંત પર લગાવવા માટે આંગળીનો ઉપયોગ ન કરવો. ટૂથબ્રશમાં આ પેસ્ટ લગાવીને બ્રશ કરો. આનાથી દાંતની ગંદકી બહાર નીકળી જશે. પછી પાણીથી કોગળા કરી લો. તરત જ તમને અસર દેખાશે. દાંત સાફ થઈ જશે. આ ઉપાય સપ્તાહમાં બેવાર કરો. થોડાં દિવસોમાં જ પીળા દાંત એકદમ સાફ થઈ જશે.

As the enamel breaks down, it reveals the yellow dentin underneath. These remedies will focus on whitening teeth that have already lost some white enamel.