હળદર, તજ, મેથીદાણા, કાળી જીરીનો પાઉડર ખાવાથી જાડું શરીર બનશે પાતળું

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ભોપાલના આયુર્વેદિક એક્સપર્ટ ડો. અબરાર મુલ્તાની કહે છે કે રેગ્યુલર ફેટ બર્નિંગ એક્સરસાઈઝની સાથે કેટલાક આયુર્વેદિક ફોર્મ્યૂલા ઉપયોગ કરવામાં આવે તો બોડીમાં જમા ચરબીને ઝડપથી દૂર કરી શકાય છે. જેથી આજે અમે તમને ચરબી દૂર કરવા એક એવા આયુર્વેદિક પાઉડર વિશે જણાવીશું, જેને ઘરે જ બનાવીને રોજ ખાવાથી ફટાફટ ફાયદો થાય છે. તો તમે પણ જાણી લો.

જરૂરી સામગ્રી

હળદર 100 ગ્રામ, તજ 100 ગ્રામ, મેથીદાણા 200 ગ્રામ, કાળી જીરી 100 ગ્રામ, સૂંઠ 50 ગ્રામ, કલોંજી 100 ગ્રામ, કાળા મરી 200 ગ્રામ

કઈ રીતે બનાવશો?

આ બધી વસ્તુઓને મિક્સચરમાં પીસીને પાઉડર બનાવી લો. આ પાઉડરને એક સાફ કાંચની શીશીમાં ભરીને મૂકી દો.

કઈ રીતે લેશો?

1 ગ્લાસ નવશેકા પાણીમાં 1 ચમચી સાઈડર વિનેગર મિક્સ કરો. તેની સાથે એક ચમચી આ પાઉડર સવાર-સાંજ જમ્યા પહેલાં લો.

આ પાઉડરના ફાયદાઓ શું છે?

વજન ઉતારે છે આ પાઉડર રેગ્યુલર લેવાથી બોડીમાં જમા થયેલી વધારાની ચરબી ધીરે-ધીરે ઓગળીને નીકળવા લાગે છે અને વજન ઉતરે છે.

ડાયાબિટીસ સામે રક્ષણ

આ ઉપાયથી બોડીમાં બ્લડ શુગર લેવલ બેલેન્સમાં રહે છે અને વધેલી શુગરને નોર્મલ કરી ડાયાબિટીસથી બચાવે છે.

સ્કિન બનશે ગ્લોઈંગ

આનાથી બોડીના ટોક્સિન્સ નીકળી જાય છે. સ્કિન સારી થાય છે અને સામાન્ય બીમારીઓ સામે રક્ષણ મળે છે.

એન્ટીએજિંગ

આમાં રહેલાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ તત્વ એજિંગની પ્રોસેસને સ્લો કરે છે. જેથી લાંબા સમય સુધી યંગ રહી શકાય છે.

હેલ્ધી લીવર અને કિડની

આનાથી કિડની અને લીવરને ખરાબ કરનાર ટોક્સિન્સ નીકળી જાય છે અને બોડીના બધાં ઓર્ગન્સ હેલ્ધી રહે છે.

સારું ડાઈજેશન

આ ઉપાયથી ડાઈજેશન એકદમ સારું રહે છે. ગેસ, કબજિયાત, એસિડિટી, ખાટાં ઓડકારની પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જાય છે.

Just how much body fat should be lost will depend on one s goals. Let s examine the most effective ways the severely overweight through advanced trainer can lose fat. So here we list out Best home remedies To Burn Body Fat Faster.