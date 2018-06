શરીરમાં લોહીની કમીને કારણે નબળાઈ રહેતી હોય તો આ ઘરેલૂ ઈલાજ અપનાવો

હેલ્થ ડેસ્ક: સ્વાસ્થ્ય સંબંધી નાની-નાની સમસ્યાઓમાં પણ ડોક્ટર પાસે દોડીને પૈસા ખર્ચવાની જરૂર હોતી નથી. તમે ઘરમાં જ કેટલાક ઈલાજ કરીને ડોક્ટરનો ખર્ચો બચાવી શકો છો. તો આજે જાણી લો 7 સમસ્યાઓ માટે 7 ઘરેલું ઈલાજ.

-2-3 ગ્રામ તજ તેમાં 2-3 ગ્રામ લવિંગને 1 ગ્લાસ પાણીમાં નાખીને પાણીને ચાની જેમ ઉકાળીને પીવાથી હાર્ટ સંબંધી સમસ્યામાં લાભ થાય છે, સાથે જ હાર્ટ બીટ સામાન્ય રહે છે અને વાયરલ સામે પણ રક્ષણ મળે છે. -એલચી, તજ અને સૂંઠને સરખા પ્રમાણમાં લઈને તેનો પાઉડર બનાવી રોજ દૂધ અથવા પાણીમાં મિક્સ કરીને લેવાથી હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે અને ઈમ્યૂનિટી પણ વધે છે. -કારેલાં, કાકડી અને ટામેટાંનો તાજો રસ કાઢીને સવારે ખાલી પેટ 1 કપ પીવાથી ડાયાબિટીસમાં ફાયદો થાય છે અને તેનાથી પાચનક્રિયા પણ સારી રહે છે. -દૂધીનો રસ કાઢીને રોજ સવારે પીવાથી હાર્ટના રોગો દૂર રહે છે. તેમાં તમે સફરજનનો રસ મિક્સ કરો તો બહુ જ સારું અને શરદી થઈ હોય તો તેમાં થોડો આદુનો રસ અથવા સૂંઠ મિક્સ કરીને પીવો. આનાથી કોલેસ્ટ્રોલ પણ કંટ્રોલમાં આવી જશે. -તાવ વધી જાય ત્યારે દવાઓની સાથે સામાન્ય ઉપચાર રૂપે દૂધીની સ્લાઈઝ કાપીને પગના તળીયે મૂકવી. આ ઉપાયથી તાવમાં દર્દીને શાંતિ મળશે અને તાવ જલ્દી ઉતરી પણ જશે. -જે લોકોના શરીરમાં લોહીની કમીને કારણે નબળાઈ રહેતી હોય તેમણે દાડમ, સફરજન ખાવું, સાથે જ પાલકનો રસ કાઢીને પીવો. -જેમને પેટ સાફ ન થતું હોય તેમણે પપૈયું વધારે ખાવું. તેનાથી પેટ સાફ આવશે અને સાથે જ લીવર પણ હેલ્ધી રહેશે.

(અહીં જણાવેલા ઘરેલૂ ઉપાય સ્વામી રામદેવજીની બુક ઔષધ દર્શનમાંથી લીધેલા છે.)

