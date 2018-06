સફેદ કોઢ, સફેદ ડાઘ સહિત ચામડીના રોગોને દૂર કરશે આ લેપ, ઘરે જ બનાવો

હેલ્થ ડેસ્ક: અયોગ્ય ખોરાક, પાચનને લગતી સમસ્યા, ખોટી જીવનશૈલીને કારણે ચામડીના રોગો ખૂબ જ વધી ગયા છે. જો તમને પણ દાદ, ખાજ, ખુજલી, દાદર, સફેદ ડાઘ, સફેદ કોઢ જેવા ચામડીના રોગો હોય તો અહીં જણાવેલ લેપ લગાવો.

આ 4 વસ્તુઓની જરૂર પડશે

ગૌમૂત્ર 100 મિલી

લીંબુના પાન 100 ગ્રામ

છાણનો રસ 100 મિલી

બાકુચી ચૂર્ણ 100 ગ્રામ

પ્રોસેસ

ઉપર જણાવેલી તમામ સામગ્રીને મિક્સ કરીને લેપ જેવું મિશ્રણ તૈયાર કરી લો. આ લેપ નિયમિત લગાવવાથી સફેદ ડાઘ સહિત બધાં જ પ્રકારના ચામડીના રોગો દૂર થશે.

પુનર્નવાના મૂળ અને અર્જુનની છાલ સપ્રમાણમાં લઈને ગૌમૂત્રમાં વાટીને તેનો લેપ લગાવવાથી સફેદ કોઢમાં આરામ મળે છે.

(અહીં જણાવેલા ઉપચાર સ્વામી રામદેવજીની બુક ઔષધ દર્શનમાંથી લીધેલા છે.)

Remedies for skin diseases will help you cure and treat your skin diseases naturally and gently. Use this simple techniques for instant relief and results.