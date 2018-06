ઘરમાં કોઈને પણ તાવ આવે તો અપનાવો આ ઘરેલૂ ઉપાય, નહીં ખાવી પડે દવાઓ

હેલ્થ ડેસ્ક: બદલાતી સિઝનમાં મોટાભાગના લોકોને વાયરલ ઈન્ફેક્શન, શરદી કે રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોવાને કારણે વારંવાર તાવ આવી જતો હોય છે અથવા તો શરીરમાં ઝીણો તાવ રહેવા લાગે છે. જેને દૂર કરવા અમે તમને એકદમ સરળ ઘરેલૂ નુસખાઓ જણાવીશું.

-આદું, લીંબુ અને તુલસીના રસ સાથે મધ ઉમેરીને ઉપયોગ કરવાથી ઉધરસ, શરદી કે તાવ તેમજ સમગ્ર શરીરમાં થતું કળતર મટે છે.

-તુલસી, કાળાં મરી અને ગોળનો ઉકાળો કરી તેમાં લીંબુનો રસ નાખીને ગરમાગરમ પીવાથી મલેરિયાનો તાવ મટે છે.

-કોફી બનાવતી વખતે તેમાં તુલસીનાં અને ફુદીનાનાં પાન નાખી ઉકાળી નીચે ઉતારી 10 મિનિટ ઢાંકી રાખીને પછી મધ નાખીને પીવાથી કોઇ પણ જાતનો તાવ મટે છે.

-લસણની કળી પાંચથી દસ ગ્રામ કાપીને તલના તેલ અથવા ઘીમાં સાંતળીને સિંધવ ભભરાવી ખાવાથી દરેક પ્રકારના તાવ મટે છે.

-તુલસીનાં પાન, અજમો અને સૂંઠનું ચૂર્ણ સરખે ભાગે લઇ તેમાં મધ નાખી લેવાથી ફલૂનો તાવ મટે છે.

-ગરમ કરેલા દૂધમાં હળદર અને મરી મેળવીને પીવાથી ટાઢિયો તાવ મટે છે.

-તુલસીનો રસ 10 ગ્રામ, મરીનું ચૂર્ણ 5 ગ્રામ, અડધી ચમચી મધમાં મેળવીને લેવાથી ટાઇફોઇડનો તાવ મટે છે.

-જીરું વાટીને ચારગણા પાણીમાં રાતે પલા‌ળીને સવારે નરણાકોઠે પીવાથી ટાઢિયો તાવ મટે છે.

-ફુદીનાનો અને તુલસીનો ઉકાળો પીવાથી રોજ આવતો તાવ મટે છે.

-મરીનું ચૂર્ણ તુલસીના રસ અને મધમાં પીવાથી ટાઢિયો તાવ મટે છે.

-સનેપાતના તાવમાં શરીર ઠંડું પડી જાય ત્યારે ગરમી લાવવા માટે રાઇના તેલની માલિશ કરવાથી આરામ થાય છે.

-મલેરિયાના તાવમાં વારંવાર ઊલટીઓ થાય ત્યારે અધકચરા ખાંડેલા ધાણા અને દ્રાક્ષ પાણીમાં પલાળી, મસળી ગાળી થોડી થોડી વારે પીવાથી ઊલટી મટે છે.

-મઠ કે મઠની દાળનું સૂપ બનાવીને પીવાથી તાવ મટે છે. એ સૂપમાં લીલી કોથમીર અને સાકર નાખવાથી મોં અથવા ઝાડા દ્વારા પડતું લોહી અટકે છે.

-દૂધ સાથે સાટોડીના એક બે ગ્રામ મૂળનું સેવન કરવાથી તાવમાં લાભ થાય છે.

-લીમડો અને તુલસીનો 20 થી 50 મિ.લિ. ઉકાળો કે તુલસીનો 10 ગ્રામ અને આદુનો 5 ગ્રામ રસ પીવાથી મલેરિયા મટે છે.

Sudden change in the weather and unhygienic lifestyle may also contribute to a fever. Click here to know Best home remedies for all types of fever.