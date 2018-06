દાડમ ખાવાથી શરીરમાં ઝડપથી વધે છે લોહી અને સ્ત્રીઓમાં વધે છે ફર્ટિલિટી

હેલ્થ ડેસ્ક: દાડમ સ્વાદિષ્ટ હોવાથી સાથે ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સથી પણ ભરપૂર હોય છે. દાડમ ખાવાથી અનેક સ્વાસ્થ્ય લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. માત્ર દાડમનું ફળ જ નહીં પણ તેના પાનનો પણ ઔષધી તરીકે ઉપયોગમાં કરી શકાય છે. સ્વાદસભર દાડમમાં આયર્ન, પોટેશિયમ, ઝિંક, વિટામિન એ, સી, ઈ અને ફોલિક એસિડની સાથે ભરપૂર માત્રામાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ પણ હોય છે. દાડમનો એક-એક દાણો અનેક ગુણોથી ભરપૂર હોય છે. દાડમને અનેક બીમારીઓની અચૂક દવા માનવામાં આવે છે.

(અભૂમકા હર્બલ પ્રા.લી.ના ડિરેક્ટર ડો. દિપક આચાર્ય છેલ્લા 15 વર્ષથી ભારતના પારંપરિક હર્બલ જ્ઞાનનો સંગ્રહ કરવાનું કાર્ય કરે છે. આજે તેઓ દાડમ ખાવાના ફાયદા અને તેના કેટલાક ઉપાયો જણાવી રહ્યા છે.)

-દાડમ ખાવાથી શરીરમાં લોહીને કમીને ઝડપથી દૂર કરી શકાય છે અને શરીરમાં નેચરલી લોહીને વધારી શકાય છે.

-હૃદય માટે પણ દાડમ ખૂબ જ ફાયદાકારી છે.

-દાડમની તાજી, કોમળ કળીઓ પીસીને પાણીમાં મિક્સ કરીને ગાળી લો. ગર્ભધારણની ક્ષમતા વધારવા માટે તેનું સેવન કરો.

-10 ગ્રામ દાડમના પાન લઈ તેને અડધો લીટર પાણીમાં ઉકાળો. પાણી અડધું રહે એટલે ઠંડુ થયા બાદ તેનાથી કોગળા કરવામાં મોંના ચાંદાઓમાં તરત રાહત મળે છે.

-દાડમના 100 ગ્રામ પાન લઈ તેને 500 ગ્રામ પાણીમાં ઉકાળો. જ્યારે ચોથા ભાગનું પાણી રહે ત્યારે ગેસ બંધ કરી તેમાં 75 ગ્રામ ઘી અને 75 ગ્રામ ખાંડ મિક્સ કરો. આ મિશ્રણ સવાર-સાંજ પીવાથી વાઈની સમસ્યા દૂર થાય છે.

-દાડમના ફૂલ છાંયડામાં સૂકવી બારીક પીસી લો અને તેનું દંતમંજન બનાવી દિવસમાં 2-3વાર દાંત ઘસો. આ ઉપાયથી દાંત અને પેઢામાંથી લોહી નીકળવાની સમસ્યા દૂર થશે અને દાંત મજબૂત બનશે.

- લગભગ 50 ગ્રામ દાડમનો રસ લઈ તેમાં 1 ગ્રામ એલચી પાઉડર અને અડધો ગ્રામ સૂંઠ પાઉડર મિક્સ કરીને પીવાથી પુરૂષોમાં પેશાબ વાટે સ્પર્મ નીકળવાની સમસ્યા દૂર થાય છે.

-દાડમના પાન પીસીને દાઝ્યા પર લગાવવાથી બળતરા ઝડપથી ઓછી થઈ જાય છે અને દર્દમાં પણ આરામ મળે છે.

Here are some of the potential benefits of pomegranate. pomegranate juice is so good for blood pressure, it s not surprising that this delicious beverage is also excellent for heart health.