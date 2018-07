ત્રિફળાના પાણીથી આંખો ધોવાથી આંખોનું તેજ વધશે અને ડાર્ક સર્કલ દૂર થશે

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કલાકો સુધી આંખો મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર જમાવી રાખવાથી આંખો થાકી જાય છે. આંખો પર મેકઅપ કરવાથી પણ આંખોને નુકસાન થાય છે. જેના કારણે આંખો પર સોજા આવી જવા, રૂક્ષતા અને ડાર્ક સર્કલ જેવી સમસ્યાઓ ઉદભવે છે. સાથે જ દ્રષ્ટિ પર પણ ખરાબ અસર પડે છે. આ બધી સમસ્યાઓમાં ત્રિફળાનો એક પ્રયોગ તમારા બહુ કામ આવી શકે છે. આ આયુર્વેદિક ઉપચાર આંખોની આ સમસ્યાને ઝડપથી દૂર કરશે અને આંખોની રોશની પણ વધારશે.

આંખોની દેખભાળ

આ સાથે આંખોની આસપાસના આલમન્ડ ઓઈલથી હળવા હાથે મસાજ કરવાથી પણ આંખોને આરામ મળે છે. ખાસ કરીને જ્યારે તમે કલાકો સુધી કમ્પ્યૂટર પર કામ કરો છો.

ત્રિફળાના ઉપાય

આયુર્વેદ મુજબ ત્રિફળામાં અનેક સ્વાસ્થ્યવર્ધક ગુણો હોવાને કારણે તે પાચન ક્રિયા માટે બહુ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. સાથે જ ત્રિફળાનું સેવન કરવાથી આંખો સ્વસ્થ રહે છે. આ સિવાય તમે આંખોને ધોવા માટે પણ ત્રિફળાના પાણીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેનાથી આંખોને બહુ ફાયદો થાય છે. ત્રિફળા ત્રણ હર્બલ વસ્તુઓ હરડે, આમળા અને બહેડાને મિક્સ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આ નેચરલ બ્લડ પ્યુરીફાઈ અને આઈ ટોનિક છે. આ આંખોની આસપાસની માંસપેશીઓને સારી રીતે કામ કરવામાં મદદ કરે છે.

ત્રિફળાનું પાણી કઈ રીતે બનાવવું-

-1 ચમચી ત્રિફળા ચૂર્ણને 2 ગ્લાસ પાણીમાં નાખી થોડું ઉકાળો, ત્યારબાદ તે ઠંડુ થયા પછી તેને ઝીણા કપડાંથી ગાળી લો. હવે આ પાણીથી તમારો ચહેરો અને આંખો નિયમિત રીતે ધુઓ. યાદ રાખવું કે ચહેરો ધોવા માટે સાબુનો ઉપયોગ કરવો નહીં. હથેળીમાં ત્રિફળાનું પાણી લઈને આંખો ખુલી રાખી તેમાં આંખો ડુબાળો. પલકારો કરી પાણી ફેંકી દો. આ પ્રક્રિયાને ત્રણવાર કરો. ત્યારબાદ ચહેરા અને આંખોને ટોવેલથી સાફ કરી લો. આ ઉપાય રોજ કરવાથી આંખોની અનેક સમસ્યાઓ અને કાળા કુંડાળા ગાયબ થઈ જશે અને આંખોનું તેજ ઝડપથી વધશે.

-આ સિવાય એક ચમચી ત્રિફળા ચૂર્ણ રાતે એક વાટકી પાણીમાં પલાળી રાખો, સવારે કપડાથી ગાળી એના પાણીથી આંખ ધોઈ લેવી. આ પ્રયોગ આંખો માટે અત્યંત હિતકારી છે. એનાથી આંખ સ્વચ્છ અને તેજ થાય છે. આંખોની બળતરા, લાલાશ વગેરે તકલીફો દૂર થાય છે.

-વરિયાળી અને ત્રિફળાનું સમભાગ ચૂર્ણ 1-1 ચમચી પાણી સાથે અથવા મધ સાથે લેવાથી આંખોનું તેજ વધે છે.

Triphala strengthens the muscles of the eyes and improves eyesight. It is helpful in curing various eye problems like cataracts, glaucoma, progressive myopia, and conjunctivitis. So here we list out benefits of washing eyes with triphala water