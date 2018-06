આંખો નીચેના ડાર્ક સર્કલ અને ફાઈન લાઈન્સને ફટાફટ દૂર કરશે સ્ટ્રોબેરી, જાણો

હેલ્થ ડેસ્ક: સ્ટ્રોબેરીને એન્ટીઓક્સીડેન્ટનો બેસ્ટ સોર્સ માનવામાં આવે છે. આ આંખો નીચેના ડાર્ક સર્કલ, ફાઈન લાઈન્સ, રિંકલ્સ જેવી સમસ્યાથી બચાવે છે. આ સ્કિનના ટિશ્યૂઝને રિપેર કરીને સ્કિનને યુવાન અને હેલ્ધી બનાવે છે. તેમાં વિટામિન સી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. જે સ્કિન માટે ફાયદાકારક હોય છે. આ સ્કિનના ડેડ સેલ્સ દૂર કરીને સ્કિનને સાફ અને મુલાયમ રાખે છે. સ્કિન કેર એક્સપર્ટ શહનાઝ હુસેન જણાવી રહ્યાં છે સ્ટ્રોબેરીના ફેસ પેક અને તેના જ્યૂસના ફાયદાઓ વિશે.

આ છે ફાયદા

-સ્ટ્રોબેરીનો ફેસપેક રેગ્યુલર લગાવવાથી આંખો નીચેના ડાર્ક સર્કલ દૂર થઈ જાય છે.

-આ સ્કિનમાંથી એક્સ્ટ્રા ઓઈલને દૂર કરીને ખીલ અને એક્નેથી બચાવે છે.

-ટેનિંગ દૂર કરીને સ્કિનનો રંગ ગોરો બનાવે છે અને સ્કિનને શાઈની પણ બનાવે છે.

-આમાં ellagic એસિડ હોય છે. જે સ્કિનને તડકાંથી થતાં નુકસાનથી બચાવે છે અને ત્વચાને કોમળ બનાવે છે.

આ રીતે કરો ઉપયોગ

-1 કપ પાણીમાં 2-3 સ્ટ્રોબેરીને મેશ કરીને ધીમા તાપે ઉકાળી લો. પછી ઠંડુ થયા બાદ ફ્રિઝમાં મૂકો. બીજા દિવસે આ મિશ્રણ કોઈ શીશીમાં ભરીને તેને તમારા ફેસપેકમાં મિક્સ કરીને લગાવો. આ સિવાય તમે આ મિશ્રણ ફેસ પર લગાવી 20 મિનિટ બાદ ચહેરો પાણીથી ધોઈ લો.

- 3 ચમચી ઓટ્સ અથવા ઘઉંના ચોકર (ચળામણ-ભૂસું)માં 3 સ્ટ્રોબેરીનો પલ્પ, 1 ચમચી દહીં અને મધ મિક્સ કરો. ચહેરા પર 20 મિનિટ રાખીને ધોઈ લો. આનાથી સ્કિન પર ચમક વધશે.

-3 મોટી ચમચી બદામનો પાઉડર, 5 સ્ટ્રોબેરીનો પલ્પ અને 1 ચમચી જેતૂનનો તેલ મિક્સ કરો. આને ફેશિયલ સ્ક્રબની જેમ લગાવો. આનાથી સ્કિન હેલ્ધી બનશે, પિંપલ્સ દૂર થશે અને સ્કિન ટાઈટ બનશે.

-સ્ટ્રોબેરીના પલ્પને ડાયરેક્ટ ફેસ પર પણ લગાવી શકો છો અને 20 મિનિટ પછી પાણીથી ધોઈ લો. અન્ય ફળો અથવા દહીંની સાથે મિક્સ કરીને પણ તેને ફેસ પર લગાવી શકો છો.

-ડાર્ક સ્પોટ્સ હોય તો સ્ટ્રોબેરીનો રસ કાઢીને ફેસ પર લગાવો. અડધા કલાક બાદ ધાઈ લો.

