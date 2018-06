વાસી રોટલી ખવાય કે નહીં? ફાયદો થાય કે નુકસાન જાણો

યુટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય પણે કહેવાય છે કે, રાતનું બચેલું ખાવાથી ફૂડ પોઇઝનિંગનો ખતરો વધી જાય છે. શું તમે જાણો છો કે ઘઉંની રોટલી આ મામલે એકદમ અલગ છે. ઘઉંની રોટલીમાં ફાઇબર હોય છે. જેનાથી પાચનમાં મદદ મળે છે. રોજ સવારે વાસી રોટલી દૂધ સાથે ખાવાથી ઘણી સમસ્યાઓમાંથી મુક્તિ મળે છે. આવો જાણીએ વાસી રોટલી ખાવાથી કઇ બીમારીઓ દૂર થશે. જો કે, સૌથી પહેલા એ નિશ્ચિત કરવું કે વાસી રોટલી ખાવા યોગ્ય હોવી જોઇએ. ડાયાબિટીઝઃ સુગરની સમસ્યામાં વાસી રોટલી લાભકારક હોય છે. આથી રોજ મોળા દૂધ સાથે વાસી રોટલી ખાવાથી વ્યક્તિનું સુગર કંટ્રોલમાં રહે છે. બ્લડ પ્રેશરઃ ઠંડા દૂધમાં વાસી રોટલીને 10 મિનિટ સુધી બોળીને રાખો. દૂધમાં બોળેલી આ રોટલીને સવારે નાસ્તામાં ખાવો. તમારી જરૂરિયાત અનુસાર દૂધવાળી આ રોટલીમાં તમે ખાંડ મિક્સ કરી શકો છો. આમ કરવાથી વ્યક્તિની હાઇ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા દૂર થાય છે. તે સિવાય આમ કરવાથી ગરમીમાં શરીરનું તાપમાન પણ સરખું કંટ્રોલમાં રહે છે. સ્ટ્રેસ કંટ્રોલઃ પેટ ખરાબ હોય તો તેના કારણે સ્ટ્રેસની સમસ્યા પણ રહેતી હોય છે. તેવા કિસ્સામાં દૂધ અને વાસી રોટલી ખાવાથી પેટ સંબંધિત સમસ્યા દૂર થઇ જાય છે અને તણાવમાં રાહત મળે છે. નોંધઃ વાસી રોટલી દૂધ સાથે ભલે ખાવ પણ ડાયાબિટીસ અને પ્રેશરની કોઇ દવા ડોક્ટરે સૂચવી હોય તો તેને બંધ ન કરવી.

