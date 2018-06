પેટ અને કમરનો ફેટ ઓછો કરશે આ 1 આસન, થાઈરોઈડને મટાડવામાં પણ કરશે મદદ

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હલાસન કરતી વખતે બોડીનો પોશ્ચર ખેતરમાં ચલાવવામાં આવતા હળ જેવો હોય છે એટલે તેને હસાલન કહેવામાં આવે છે. આ આસનને કરવાથી બોડીમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સારી રીતે થાય છે. વજન ઉતારવાથી લઈને થાઈરોઈડમાં બેસ્ટ છે આ આસન.

હલાસન

- પીઠના બળે સૂઈ જાવ. પગ વાળીને રાખો. હથેળીઓ જમીન પર કમરની પાસે રાખો.

- ધીમે-ધીમે બંને પગને ઉપર ઉઠાવો. આવું કરતી વખતે પેટ અંદર લો અને શ્વાસ ખેંચો.

- પગને માથાની પાછળ જમીન પર ટકાવવાની કોશિશ કરો. હાથેથી પીઠ અને કમરને સપોર્ટ આપો.

- ત્રણથી 4 વખત આ રીતે કરો.

હલાસનના ફાયદા

-પેટ અને કમરની ચરબી ઓછી થાય છે.

-વાળ કાળા અને ભરાવદાર બને છે.

-સ્કિન હેલ્ધી અને ગ્લોઈંગ બને છે.

-થાઈરોઈડની પ્રોબ્લેમમાં ફાયદો થાય છે.

-ડાયાબિટીસ સામે રક્ષણ મળે છે.

-ડાઈજેશન ઈમ્પ્રૂવ થાય છે.

-પેટના મસલ્સ સ્ટ્રોન્ગ બને છે.

-કરોડરજ્જૂ મજબૂત અને ફ્લેક્સિબલ બને છે.

-મેનોપોઝમાં ફાયદો કરે છે.

-સ્ટ્રેસ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

કોણે ન કરવું હલાસન

-જેમને સર્વાઇકલ સ્પોન્ડિલાઇટિસ હોય

-જેમને હાઇ BPની પ્રોબ્લેમ હોય

-જેમને માથાના દુઃખાવા અને ચક્કર આવવાની પ્રોબ્લેમ હોય

-જેમને હાર્ટની પ્રોબ્લેમ હોય

-ગર્ભવસ્થા અને પીરિયડ્સમાં પણ ન કરો.

check out different health benefits Of Halasana Plough Pose Yoga. Halasana Is Called plough Pose because its posture is looks like Plough Used by Farmers.