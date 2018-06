ટામેટાંથી તમે મેળવી શકો છો બેસ્ટ ફાયદા, આ 4 સમસ્યા ઝડપથી કરશે દૂર

હેલ્થ ડેસ્ક: ટામેટાનો ઉપયોગ શાક તરીકે તો દરેક ઘરમાં થતો જ હોય છે. પણ શું તમે જાણો છો કે ટામેટાનો જ્યૂસ પીવાથી શરીરને કેટલા બધાં ફાયદાઓ મળે છે. તેમાં ભરપૂર માત્રામાં પોષ્ટિક તત્વો સહિત એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ પણ હોય છે. જે શરીરને કેન્સર, કબજિયાત અને નબળાઈ જેવી તકલીફોથી બચાવે છે.

ફાયદા

કેન્સર

-મેનોપોઝ પછી મહિલાઓએ ટામેટા વધુ ખાવા જોઈએ અને તેનો જ્યૂસ પીવો જોઈએ. આનાથી બ્રેસ્ટ કેન્સર થવાનો ખતરો ઘટે છે.

-આમાં glutathione નામનું એન્ટીઓક્સીડેન્ટ હોય છે. જે કેન્સરના ખતરાને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.

વજન ઘટાડે છે

-લો કેલરી ફૂડ હોવાને કારણે ટામેટા ખાવાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે.

-આમાં પાણી અને ફાયબરની માત્રા વધુ હોય છે. જેથી તેને ખાવાથી વજન વધતું નથી અને પાચન સુધરે છે.

હાડકાંઓને હેલ્ધી રાખે છે

-ટામેટામાં રહેલાં વિટામિન્સ અને કેલ્શિયમ હાડકાઓના ટિશ્યૂઝને હેલ્ધી રાખવામાં મદદ કરે છે.

-નિયમિત ટામેટા ખાવાથી અથવા તેનો જ્યૂસ પીવાથી બ્રેન હેમરેજનો ખતરો ઘટે છે.

પાચનતંત્ર

-આમાં રહેલું ક્લોરીન અને સલ્ફર પાચન શક્તિ વધારે છે અને ગેસ, કબજિયાત જેવી પરેશાનીઓ દૂર કરે છે.

-ટામેટા બોડીમાં રહેલાં ટોક્સિન્સ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.

કેમ છે ફાયદાકારક

-ટામેટામાં વિટામિન સીની સાથે સોડિયમ, ફોસ્ફરસ, કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ અને સલ્ફર સારી માત્રામાં હોય છે.

-આમાં રહેલું glutathione ઈમ્યૂનિટી વધારે છે અને પ્રોસ્ટેટ કેન્સરથી પણ બચાવે છે.

-આ એક બેસ્ટ એન્ટીઓક્સીડેન્ટની જેમ કામ કરે છે. આ શરીરમાં લોહીનું પરિભ્રમણ સુધારે છે.

