ઈમ્યૂનિટી વધારવાથી લઈ લીવર અને હાર્ટને હેલ્ધી રાખશે ધાણાનું પાણી, રોજ પીવો



હેલ્થ ડેસ્ક: આખા ધાણાનો મસાલા રૂપે દરેક ઘરમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પણ ધાણાનું પાણી પીવાથી સ્વાસ્થ્યને ઘણાં લાભ મળે છે. તેમાં પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, વિટામિન સી અને મેગ્નેશિયમ સારી માત્રામાં હોય છે. જે બીમારીઓથી બચાવે છે. રોજ આખા ધાણાનું પાણી પીવાથી લીવર અને હાર્ટ પણ હેલ્ધી રહે છે. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. રામ શર્મા જણાવી રહ્યાં છે તેના ફાયદા.

ઈમ્યૂનિટી

તેમાં એસ્કોર્બિક એસિડ (ascorbic acid)હોય છે. જે એન્ટીઓક્સીડેન્ટની જેમ કામ કરે છે અને ઈમ્યૂનિટી વધારે સ્વસ્થ રાખે છે.

લોહીની કમી

આમાં વિટામિન સી અને ફોલિક એસિડ હોય છે. જે બોડીમાં લોહીની કમીને દૂર કરે છે.

લીવર

આમાં ફાયબરની સાથે એસેન્સિઅલ ઓઈલ હોય છે. જેથી આખા ધાણાનું પાણી પીવાથી લીવર સ્વસ્થ રહે છે.

હાર્ટ

નિયમિત રીતે આખા ધાણાનું પરાણી પીવાથી શરીરમાં ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે અને ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટે છે. તેનાથી હાર્ટની બીમારીઓનો ખતરો દૂર થાય છે.

ડાયાબિટીસ

આખા ધાણાનું પાણી પીવાથી બોડીમાં ગ્લુકોઝ લેવલ કંટ્રોલમાં રહે છે. જેથી ડાયાબિટીસમાં રાહત રહે છે. સ્કિન

આમાં લિનોલેનિક એસિડ હોય છે. જે સ્કિન ઈન્ફેક્શનથી બચાવીને સ્કિનને શાઈની બનાવે છે.

ટાઈફોઈડ

આમાં duodenal નામનું તત્વ હોય છે. જે ટાઈફોઈડના બેક્ટેરિયાને બોડીમાં પેદા થવા દેતાં નથી અને તે એક સારાં એન્ટીબાયોટિક તરીકે પણ કામ કરે છે.

ક્યારે પીવું

સવારે ખાલી પેટ પીવું.

કઈ રીતે બનાવવું

રાતે 1 મુઠ્ઠી આખા ધાણા લઈ તેને 100 મિલિ પાણીમાં પલાળી દો. સવારે આ પાણી ગાળીને પીવો.

A coriander seed tea can also benefit a swollen mouth or throat. Simply boil 1 teaspoon of crushed coriander seeds in 1 cup water and get the best benefits in health problems.