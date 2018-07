વજન ઉતારવાથી લઈ જોઈન્ટ પેઈન, એસિડિટીમાં ફાયદેમંદ છે કાળા મરી અને લવિંગ

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કાળા મરી અને લવિંગમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ અને એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી પ્રોપર્ટી હોવાને કારણે આ બંને ખૂબ જ અસરકારક ઔષધી પણ માનવામાં આવે છે. આનો ઉપયોગ દવાઓ અને ઔષધીઓ બનાવવામાં કરવામાં આવે છે. જેથી આજે અમે તમને આ બંને મસાલાઓનો રોજ ઉપયોગ કરવાથી મળતાં ફાયદાઓ વિશે જણાવીશું.

કાળા મરીના ફાયદા

મરીને રોજની ડાયટમાં સામેલ કરીને તેના ફાયદાઓ મેળવી શકાય છે.

-કાળા મરીમાં પેપરીન હોય છે. જે મેટાબોલિઝ્મને વધારે છે. જેનાથી બોડીમાં ફેટ જલ્દી બર્ન થાય છે અને વજન કંટ્રોલમાં રહે છે.

-કાળા મરીમાં એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી ગુણ હોય છે. જેનાથી જોઈન્ટ પેઈનની પ્રોબ્લેમ દૂર કરે છે.

-કાળા મરીમાં રહેલાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ કેન્સર સામે રક્ષણ કરવામાં મદદ કરે છે.

-કાળા મરીમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણ હોય છે. જે સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સથી બચાવે છે.

-કાળા મરીમાં આયર્ન વધુ માત્રામાં હોય છે. જેથી તેને ડાયટમાં ખાવાથી લોહીની કમીની પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે.

લવિંગના ફાયદા

-ભોજન કર્યા બાદ 1 લવિંગ ચાવીને ખાવાથી એસિડિટી અને છાતીમાં બળતરાની પ્રોબ્લેમમાં રાહત મળે છે.

-દાંતમાં દર્દ થવા પર લવિંગને શેકીને દાંત નીચે રાખી ધીરે-ધીરે ચાવવાથી દર્દમાં તરત આરામ મળે છે.

-પ્રવાસ દરમ્યાન અથવા ક્યારે પણ ઊલટી અથવા ગભરામણની પ્રોબ્લેમ થાય તો શેકેલાં લવિંગ ચાવીને ખાવાથી રાહત મળે છે.

-લવિંગ ચાવીને ખાવાથી મોંમાં દુર્ગંધ પેદા કરતાં બેક્ટેરિયા નષ્ટ થાય છે અને દુર્ગંધ દૂર થાય છે.

-2 લવિંગનો પાઉડર 1 કપ પાણીમાં ઉકાળી ઠંડુ રહે એટલે પીવાથી ગેસની પ્રોબ્લેમમાં તરત આરામ મળે છે.

