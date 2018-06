કેળાની સાથે મિક્સ કરો આ 3 વસ્તુઓ, ચહેરાના ડાઘ સાફ થઈ બનશે ચમકદાર

હેલ્થ ડેસ્કઃ ચહેરા પર ડાઘ અને રિંકલ્સને ઘટાડવા માટે ઘરમાં રહેલી વસ્તુઓથી એવો ફેસપેક બનાવી શકાય છે જે આ પ્રોબ્લેમ્સને ખતમ કરી શકે છે. ભોપાલમાં આવેલી સખી બ્યુટી ક્લીનિકના ઓનર સ્મિતા પરાટે એવા જ ફેસ પેક વિશે જણાવી રહ્યા છે. પેક બનાવવાની પ્રોસેસ

આ પેક બનાવવા માટે અડધું પાકેલું કેળું મિક્સ કરીને વાટી લો. પછી તેમાં અડધી ચમચી લીંબુનો રસ, 2 ચમચી દૂધ અને એક ચમચી શુદ્ધ મધ મિક્સ કરો. જેની સ્કિન સેન્સિટિવ છે તે લીંબુનો રસ ન નાખે. લગાવવાની પ્રોસેસ

આ પેક કાયમ સાફ ચહેરા પર લગાવવાનો છે. તેને સ્ટોર કરીને નથી રાખી શકાતો. પેક બનાવીને તરત લગાવો. પેકની થીક લેયરને ચહેરા પર 20થી 25 મિનિટ લગાવીને રાખો. જેમને રિંકલ્સ પ્રોબ્લેમ છે તે લોકો આ પેકને એક દિવસ છોડીને એક દિવસ લગાવે અને ડાઘથી પરેશાન લોકો તેને સપ્તાહમાં 3 વખત લગાવી શકે છે. પેક ધોતી વખતે રાખો ધ્યાન

- આ પેક સૂકાય જાય એટલે તેને નવશેકા પાણીથી ધોવાનું છે.

- તેના પછી સાબુ અથવા ફેસવોશનો ઉપયોગ નથી કરવાનો.

