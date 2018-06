ફ્રેક્ચર થયું હોય કે હડકાયું કૂતરું કરડ્યું હોય, અસરકારક છે લસણની બે કળી

હેલ્થ ડેસ્ક: ભોજનના સ્વાદમાં વધારો કરતા લસણનો વર્ષોથી ઔષધી તરીકે ઉપયોગ થાય છે. દુનિયાના મોટાભાગના દેશોમાં લસણનો ઉપયોગ અલગ-અલગ રીતે થાય જ છે. લસણમાં ભરપૂર કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ અને ફોસ્ફરસની સાથે આયોડિન અને આલ્કોહોલ પણ હોય છે. આ ઉપરાંત લસણમાં વિટામિન બી, સી અને એ પણ હોય છે. લસણ લોહીને પાતળું રાખવામાં મદદ કરે છે, જેથી બીપી અને ડાયાબિટીશના દરદીઓ માટે ખૂબજ ફાયદાકરક છે. લસણ વીર્યવર્ધક હોવાની સાથે સ્તનપાન કરાવતી માતા માટે પણ ખૂબજ ફાયદાકારક છે. બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે આયુર્વેદ મુજબ લસણના ફાયદા..

- લસણની કળીઓ ઘીમાં શેકીને ખાવાથી ફ્રેક્ચર જલદી સંધાય છે.

- માથું દુખતું હોય તો લસણના રસનાં ટીંપાં નાકમાં નાખવાથી રાહત મળે છે.

- હડકાયું કૂતરું કરડે તો ઘા પર લસણ વાટીને લેપ કરવો, ઉપરાંત લસણને પાણીમાં ઉકાળીને આ પાણી પીવું.

- કાનમાં સણકા આવતા હોય તો લસણને તેલમાં તતડવી આ તેલનાં ટીંપાં કાનમાં નાખવાથી રાહત મળે છે.

- ઘા પર જીવાત પડી ગઈ હોય કે સડો થયો હોય તો, તેના પર લસણની પેસ્ટ લગાવવાથી રાહત મળે છે.

- કોઇપણ પ્રકારની ઉધરસ થઈ હોય તો દાડમના શરબતમાં લસણનો રસ નાખી પીવાથી તરત જ રાહત મળે છે.

- હાથપગમાં કળતર થતી હોય તો,થોડા દિવસ સુધી લસણ અને સૂંઠને શેકીને સેવન કરવાથી રાહત મળે છે. આ પણ વાંચો.. આખી રાત પાણીમાં પલાળી રાખો 2 ભીંડા, સવારે પીવાથી મળશે અદભૂત ફાયદા

Click here to know about Amazing Health benefits of Garlic and home remedies according to Ayurveda