મધમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ પ્રોપર્ટી હોવાથી ફટાફટ ખીલ દૂર કરે છે, આ રીતે કરો ઉપયોગ

હેલ્થ ડેસ્ક: વર્ષોથી સ્કિનને હેલ્ધી રાખવા માટે મધનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. આમાં રહેલાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ અને અન્ય ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ સ્કિન રિલેટેડ અનેક પ્રોબ્લેમ દૂર કરે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ શીલા એન કિશોર જણાવી રહ્યા છે મધના આવા જ ફાયદા.

મધ કેવી રીતે સ્કિનને રાખે છે હેલ્ધી?

-મધમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. જેનાથી ખીલ મટાડવામાં મદદ મળી રહે છે.

- આમાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ હોય છે જેનાથી સ્કિન ટાઈટ થાય છે. રિંકલ્સથી બચી શકાય છે

-આનાથી સ્કિનનું મોઈશ્ચર જળવાઈ રહે છે અને ચહેરાનો ગ્લો વધે છે.

શું છે નુસખો?

-એક ચમચી મધમાં એક ચપટી હળદર અને તજ પાઉડર મિક્સ કરી અઠવાડિયામાં બે વખત ચહેરા પર લગાવો.

-આ ઉપાયથી રંગ ગોરો થશે. પિંપલ્સ મટશે. ચહેરા ચહેરાની ચમક વધશે.

-જો મધને ચહેરા પર લગાવવાનો સમય ન હોય તો એક ચમચી મધને નહાવાના પાણીમાં મિક્સ કરી લો. તેનાથી સ્કિન હેલ્ધી રહે છે.

કઈ સાવધાની રાખવી

-જે લોકોને એલર્જીની તકલીફ હોય, તેમણે પહેલાં મધને હાથ પર લગાવીને ટેસ્ટ કરવો. જો ત્રીસ મિનિટ સુધી કોઈ ઈન્ફેક્શન ન થાય તો તે પછી જ ચહેરા પર લગાવવું.

મધના અન્ય ઉપાય

-મધને કાકડીના રસમાં મિક્સ કરીને લગાવવાથી હાથ-પગની કાળાશ દૂર થાય છે

-મધને લીંબુના રસમાં મિક્સ કરીને લગાવવાથી ડાઘ દૂર થાય છે.

Honey is naturally antibacterial, so it s great for acne treatment and prevention. Aging: Full of antioxidants, it is great for slowing down aging.