એક ગ્લાસ ગરમ પાણી સાથે લો ત્રણ ખજૂર, થશે આ ફાયદો

યુટિલિટી ડેસ્ક: બ્લડપ્રેશરને આધુનિક જીવનશૈલીની સૌથી કોમન બીમારી માનવમાં આવે છે. તેને સાયલન્સ કિલર પણ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે હાર્ટની ધમનીઓમાં પ્રેશર વધી જાય છે ત્યારે બ્લડને ઓર્ગન સુધી સપ્લાય કરવા માટે હાર્ટને વધારે પ્રેશર લગાવવું પડે છે. જેને હાઈ બ્લડપ્રેશર કહે છે. માથાનો દુખાવો, ચક્કર આવવા અને હ્રદયના ધબકારા વધવા તેના લક્ષણો છે. હાઈ બ્લડપ્રેશરને કન્ટ્રોલ કરવું જરૂરી છે નહીંતર તે શરીરમાં ગંભીર બીમારીઓને નોતરે છે.

આયુર્વેદમાં હાઈબ્લડપ્રેશરને કન્ટ્રોલ કરવાનો ઉપાય છે. જે આજે અમે અહીં જણાવીશું.

આના માટે તમારે ખજૂરનું નિયમિત સેવન કરવું પડશે. ખજૂર જોવામાં ભલે નાનો લાગે પણ તેમાં મોટા પ્રમાણમાં વિટામિન અને પ્રોટીન હોય છે. સાથે તેમાં ફાઈબર પણ હોય છે. ખજૂરમાં વિટામિન B1, B2, B5, A, C હોય છે.

ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો: રોજ સવારે નાસ્તા પહેલા ત્રણ ખજૂર ખાવી. ત્યાર પછી હુફાળું પાણી પીવું. સતત એક મહિના સુધી આનું સેવન કરવાથી ઘણો ફાયદો થશે.

What are the benefits of eating dates The many health benefits of eating dates include constipation relief, regulating cholesterol levels ,intestinal disorders, heart problems, anemia a