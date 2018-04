બ્રાન્ડેડ ફેસ વોશ મોંઘા લાગે છે, અપનાવો આ 10 હોમમેડ ફેસ વોશ

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચહેરાનો ગ્લો વધારવા માટે બજારમાં કેટલાંય પ્રોડક્ટ અવેલેબલ છે. પરંતુ તેમાં કેમિકલ હોવાના કારણે સાઇડ ઈફેક્ટ્સ પણ થઈ શકે છે. ઘરમાં જ એવી કેટલીય વસ્તુઓ છે જેનો ઉપયોગ તમે ફેસવોસના રૂપમાં કરી શકો છો. બ્યુટી એક્સપર્ટ કાંતા સૂદ જણાવી રહ્યા છે આવી જ 10 વસ્તુઓના ઉપયોગ કરવાની રીત વિશે...

