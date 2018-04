પીરિયડ્સ દરમિયાન પત્નીને બનાવી આપો આ ઘરેલું ડ્રીંક, દર્દમાં મળશે રાહત

પીરિયડ્સ દરમિયાન મહિલાઓને અનેક પ્રકારની તકલીફનો સામનો કરવો પડે છે. તેની તકલીફને વર્ણવતી ફિલ્મ પેડમેન આવી છે. તમારા ઘરમાં પણ પત્નીને આવી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડતો હશે જ. પીરિયડ્સ દરમિયાન બ્લીડિંગ વધારે થવાથી કમજોરી આવે છે. તો વળી પેટ અને કમર દર્દ પણ ભયંકર થાય છે. આવામાં કોથમીર-અજમાનું ડ્રીંક આ તકલીફમાં રાહત આપે છે.

padman movie released. first time ever a movies raise voice for menstrual proble. here is we show how to help your wife during periods problem.