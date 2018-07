દહીંમાં મેથીદાણા મિક્સ કરી લેવાથી ફૂ઼ડ પોઈઝનિંગની સમસ્યા થશે દૂરઃ 8 ઉપાય

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચોમાસામાં બેક્ટેરિયા વધુ સક્રિય હોય છે, જેના કારણે ડેન્ગ્યૂ, મલેરિયા, સર્દી, તાવ, ફ્લૂ, ફંગસ, ફૂડ પોઈઝનિંગ અને પાણીથી થતાં રોગોની શક્યતા ઘણી વધી જાય છે. મોટાભાગે મોસમ પરિવર્તનની સાથે જ ખાન-પાન ઉપર સંયમ ન રાખવામાં આવે કે કોઈ પ્રકારનો દૂષિત ખોરાક ખાવામાં આવે તો તરત જ ફૂડ પોઇઝનિંગની સમસ્યા પેદા થાય છે. ફૂડ પોઇઝનિંગ થવાથી દર્દીની સ્થિતિ ઘણી ગંભીર બની જાય છે. ખૂબ જ ઊલટી અને ઝાડા(દસ્ત) થવા લાગે છે જેને લીધે અનેકવાર ડિહાઈડ્રેશન થઈ જાય છે. આ લક્ષણ ભોજન કર્યાના થોડા કલાકની અંદર જ કે એક-બે દિવસની અંદર પણ જોવા મળે છે. ઉપરોક્ત સમસ્યાઓ સિવાય ફૂડ પોઈઝનિંગ થાય ત્યારે ઠંડી લાગવી અને તાવ આવવાની સમસ્યા પણ થાય છે. જેથી આજે અમે તમને ફૂડ પોઈઝનિંગની સમસ્યામાં તરત રાહત આપતાં 8 ઉપાય વિશે જણાવીશું.

લસણ

આમાં એન્ટીવાયરલ, એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને એન્ટી ફંગલ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. એક લસણની કળી અને એક લવિંગને પીસીને પાણી સાથે લેવાથી રાહત મળશે.

જીરું

આમાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ હોય છે. જે બોડીમાં રહેલાં હાનિકારક તત્વોને બહાર નીકાળે છે. એક કપ પાણીમાં એક ચમચી જીરું, થોડી કોથમીર અને મીઠું મિક્સ કરી ઉકાળીને પીવો.

લીંબુ

લીંબુમાં એન્ટીઈન્ફલામેટરી, એન્ટીવાયરલ અને એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણ હોય છે. જે બેક્ટેરિયા ખતમ કરવામાં મદદ કરે છે. દિવસમાં 2-3 વાર લીંબુનો રસ પીવો.

દહીં અને મેથીદાણા

દહીંમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને એન્ટીમાઈક્રોબિયલ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. જે બેક્ટેરિયાને ખતમ કરે છે. એક ચમચી દહીંમાં એક ચમચી મેથીદાણાનો પાઉડર મિક્સ કરી ખાઓ.

આદુ

આદુમાં એન્ટીવાયરલ, એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને એન્ટીફંગલ ગુણ હોય છે. જે બોડીમાંથી ટોક્સિન્સને બહાર નીકાળે છે. ભોજન કર્યા બાદ એક કપ આદુવાળી ચામાં એક ચમચી મધ મિક્સ કરી પીઓ.

ગ્રીન ટી

ગ્રીન ટીમાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ હોય છે. જે શરીરમાં રહેલાં ટોક્સિન્સને બહાર નીકાળે છે. ફૂડ પોઈઝનિંગ થવા પર ગ્રીન ટી પીઓ.

તુલસી

આમાં એન્ટીમાઈક્રોબિયલ પ્રોપર્ટી હોય છે. એક કપ પાણીમાં તુલસીના 5-6 પાન ઉમેરી ઉકાળી લો. નવશેકું રહે એટલે તેમાં એક ચમચી મધ મિક્સ કરી પીવો. કેળા

કેળામાં ભરપૂર માત્રામાં પોટેશિયમ હોય છે. જે ડાઈજેશનને સુધારે છે. કેળા અને સફરજન મિક્સ કરીને શેક બનાવીને પીઓ. આરામ મળશે.

