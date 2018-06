આંતરડાને સાફ રાખવા અને પેટના કૃમિ દૂર કરવા, આ 8 ઉપાયો અજમાવો

હેલ્થ ડેસ્ક: પેટમાં કૃમિ પડવાથી બહુ જ તકલીફ થાય છે. આ સમસ્યા સૌથી વધારે નાના બાળકોમાં જોવા મળે છે પરંતુ મોટાઓના આંતરડામાં પણ કૃમિ (બેક્ટેરિયા)થવાની સમસ્યા થાય છે. આ કૃમિ લગભગ 20 પ્રકારના હોય છે. જેનાથી આંતરડામાં ચાંદા પડે છે. વ્યક્તિને બેચેની, પેટમાં ગેસ બનવી, હૃદયના ધબકારા અસામાન્ય થવા, અપચો, પેટમાં દુખાવો, તાવ જેવી અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ ઉદભવે છે. આના કારણે રોગીને ખાવાનું ભાવતું નથી અને તેને ચક્કર પણ આવે છે.

પેટમાં કૃમિ પડવાનું સૌથી મોટું કારણ પેટમાં થતી ગંદકી છે. તમે શું આરોગો છો અને હાઈજિનનું કેવું ધ્યાન રાખો છો તે વાત પર આધાર રાખે છે. અશુદ્ધ, બહારનો ખુલ્લો ખોરાક ખાનાર લોકોને આ સમસ્યા સૌથી વધારે થતી હોય છે. પરંતુ અહીં જણાવેલા સરળ ઘરેલૂ ઉપચારની મદદથી આ સમસ્યાને દૂર કરી શકાય છે.

અજમો

અડધો ગ્રામ અજમાનું ચૂર્ણ અને એટલો જ ગોળ લઈ તેની ગોળી બનાવી દિવસમાં 3વાર લો. આમાં રહેલાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ તત્વ આંતરડા અને પેટમાં થતાં બેક્ટેરિયાને ખતમ કરી દે છે.

સંચળ

ચપટી સંચળ અને અડધો ગ્રામ શેકેલાં અજમાનું ચૂર્ણ મિક્સ કરી રાતે સૂતી વખતે દરરોજ ગરમ પાણી સાથે લેવાથી પેટમાં રહેલાં કૃમિ ઝાડા વાટે સવારે બહાર નીકળી જાય છે.

દાડમની છાલ

દાડમની છાલને સૂકવી તેનું ચૂર્ણ બનાવો. તેને દિવસમાં 3વાર 1-1 ચમચી લો. થોડાં દિવસ આ ચૂર્ણ ખાવાથી પેટ અને આંતરડામાં થતાં કૃમિની સમસ્યા કાયમ માટે દૂર થઈ જશે.

ટામેટાં

ટામેટાંને કાપીને તેમાં સિંધાલૂણ મીઠું અને કાળા મરીનો પાઉડર મિક્ષ કરીને રોજ ખાવાથી પેટમાં રહેલા કૃમિ મરીને ઝાડા વાટે બહાર નીકળી જાય છે.

કડવા લીમડાના પાન

લીમડાના પાનમાં એન્ટીબાયોટિક ગુણ હોય છે. તેને પીસીને તેના જ્યૂસમાં મધ મિક્ષ કરી પીવો. આનાથી કૃમિ મરી જશે અને આંતરડાના સાફ રહેશે. સવારે લેવાથી વધારે ફાયદો થાય છે.

લસણની ચટણી

લસણમાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ હોય છે. પેટની સમસ્યા દૂર કરવાની સાથે આંતરડાને સંપૂર્ણ રીતે સાફ રાખવા માટે લસણનો આ પ્રયોગ જરૂર કરવો. ખોરાકમાં લસણની ચટણીનો ઉપયોગ કરો.

તુલસીના પાન

તુલસી એક શ્રેષ્ઠ એન્ટીબેક્ટેરિયલ છે. રોજ સવારે તુલસીના 5 પાન ગળવાથી પેટમાં કૃમિની સમસ્યા થતી નથી. આંતરડા સાફ થઈ જાય છે અને સાથે ગેસ, કબજિયાત જેવી સમસ્યાઓ પણ થતી નથી.

કાચી કેરીની ગોટલી

આંતરડામાં કૃમિ પડવાની સમસ્યા રહેતી હોય તો કાચી કેરીની ગોટલી ખાઓ. તેના માટે કાચી કેરીની ગોટલીનું ચૂર્ણ દહીં કે પાણી સાથે સવાર-સાંજ અડધી ચમચી લેવું. આંતરડા સાફ રહેશે.

Intestinal parasites are parasites that can infect the gastro-intestinal tract of humans and other animals. They can live throughout the body, but most prefer the intestinal wall. So here we list out 8 best remedies of Intestinal and stomach worms.