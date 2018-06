શરીરમાં વિટામિન-Aની કમીથી થાય છે 8 હેલ્થ પ્રોબ્લેમ, જાણો બચવા શું કરવું



હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ વિટામિન એ સૌથી જરૂરી વિટામિન્સમાંથી એક છે. તેની ઉણપથી પથરીથી માંડીને આંખો ખરાબ થવા સુધીના ઘણા પ્રોબ્લેમ થઇ શકે છે. વિટામિન એ આપણાં વાળને હેલ્ધી રાખે છે, હાડકાંને મજબૂત બનાવે છે, આંખો અને સારી સ્કિન માટે પણ વિટામિન એ એટલું જ જરૂરી છે.

વિટામિન એ આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે, કોશિકાઓના વિકાસમાં મદદ કરે છે, સેલ્સને ડેમેજ થતાં બચાવે છે અને ત્વચાને તંદુરસ્ત રાખે છે. આ સિવાય આપણું હાર્ટ, લીવર, કિડની અને શરીરનાં આવશ્યક અંગોને કાર્યરત રાખવા માટે પણ જરૂરી છે. એગ્સ, મીટ, ચીઝ, હેલીબટ ફિશ ઓઈલ, ગાજર, કોળું, લીલાં પાનવાળી શાકભાજીઓ વગેરેમાંથી વિટામિન એ મળી રહે છે.

આગળ વાંચો વિટામિન એની કમી તમારા શરીરને કઈ રીતે નુકસાન પહોંચાડી શકે છે ​

