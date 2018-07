1 ચમચી ગુલાબ જળ અને મીઠું મિક્સ કરી હળવા હાથે બ્લેકહેડ્સ પર ઘસોઃ 8 નુસખા

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જેવી રીતે ખીલ અને ખીલના ડાઘ ચહેરાની સુંદરતા બગાડે છે. એ જ રીતે બ્લેક હેડ્સ પણ સુંદર ચહેરાને ખરાબ કરે છે. સૌથી વધારે બ્લેક હેડ્સ નાક અને ચિન પર થાય છે. ચહેરા પર જે જગ્યાએ સ્કિન થોડી હાર્ડ હોય તે જગ્યા પર બ્લેક હેડ્સની સમસ્યા જોવા મળે છે. ચહેરાની સ્કિનના છિદ્રોમાં ઓઇલ ભરાઈ જાય છે અને તેમાં જામી જાય છે. જેના કારણે છિદ્રો સખત બને છે અને ચહેરા પર કાળાં ટપકાં જેવા બ્લેક હેડ્સ ઉપસી આવે છે. બ્લેક હેડ્સને દૂર કરવા થોડી સ્વચ્છતા રાખવી જરૂરી છે. તેના માટે સારાં ક્લીન્ઝરનો નિયમિત ઉપયોગ કરવો જોઇએ. ચહેરાને યોગ્ય રીતે સાફ કરવો, દિવસમાં બે વખત ચહેરાને હૂંફાળા પાણીથી સાફ કરો. જાણો બ્લેકહેડ્સ દૂર કરવાની ટિપ્સ.

બ્લેક હેડ્સ દૂર કરવાના અસરકારક ઉપાય

ગુલાબ જળ

1-1 ચમચી ગુલાબ જળ અને મીઠું મિક્સ કરો. આને બ્લેક હેડ્સ પર હળવા હાથે મસાજ કરો. 10 મિનિટ બાદ ધોઈ લો.

ખાંડ

1 ચમચી ખાંડમાં ચપટી મીઠું મિક્સ કરો. આને બ્લેક હેડ્સ પર હળવા હાથે મસાજ કરો. 5 મિનિટ બાદ ભીના કોટનથી સાફ કરી લો.

ચણાનો લોટ

1 ચમચી ચણાના લોટમાં 2 ચમચી દૂધ અને ચપટી મીઠું મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવી લો. આને બ્લેક હેડ્સ પર લગાવો. 10 મિનિટ બાદ હળવા હાથે ઘસીને ધોઈ લો.

દહીં

અડધી ચમચી દહીંમાં થોડો કાળા મરીનો પાઉડર મિક્સ કરી લો. આને આને બ્લેક હેડ્સ પર લગાવો. 10 મિનિટ બાદ હળવા હાથે ઘસીને ધોઈ લો.

બેકિંગ સોડા

અડધા કપ પાણીમાં 2 ચમચી બેકિંગ સોડા મિક્સ કરીને પેસ્ટ બનાવી લો. આનાથી 5-8 મિનિટ બ્લેક હેડ્સ પર મસાજ કરો. સૂકાઈ ગયા બાદ નવશેકા પાણીથી ધોઈ લો.

તજ

એક ચમચી તજના પાઉડરમાં 1-1 ચમચી લીંબુનો રસ અને હળદર મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાવો અને મસાજ કરો. 5 મિનિટ બાદ ધોઈ લો.

હળદર

2-2 ચમચી હળદર પાઉડર અને ફુદીનાનો રસ મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવી લો. તેનાથી 5 મિનિટ ચહેરા પર મસાજ કરો અને પછી નવશેકા પાણીથી ધોઈ લો.

કેળા

કેળાની છાલના અંદરના ભાગથી બ્લેક હેડ્સ પર 10 મિનિટ સુધી મસાજ કરો અને પછી પાણીથી ધોઈ લો.

Blackheads are a feature of acne, a common skin condition that involves lesions frequently referred to as pimples, spots, zits, whiteheads or blackheads. So here we list out 8 best remedies to remove blackheads.