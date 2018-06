આંખોને થતાં નુકસાનથી બચવા આ 7 વાતોનું રાખો ધ્યાન, આંખો રહેશે હેલ્ધી

હેલ્થ ડેસ્ક: ભોજનમાં પોષક તત્વોની કમી, ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ, સતત કલાકો સુધી કમ્પ્યૂટર પર કામ કરવાથી, પોલ્યૂશન અને નશો કરવા જેવા ઘણાં કારણોથી આંખોના સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડે છે. જો આંખોને આવા નુકસાનથી બચાવવી હોય તો કેટલીક ટિપ્સ અજમાવવી જરૂરી છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.

શું કરવું?

કસરત : ઘરમાં એ‌વી જગ્યાએ ઊભા રહો, જ્યાંથી તમે દૂર સુધી જોઈ શકો. હવે તર્જની આંગળીને આંખની સામે 15 ઇંચના અંતરે રાખો. પહેલાં આંગળીને અને પછી સૌથી દૂર દેખાતી વસ્તુને એકધારી જોઈ રહો. દિવસમાં ત્રણ વાર આમ કરો.

વિટામિન સી : આનાથી શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે. તે આંખોને બીમારી અને ઇન્ફેક્શનથી બચાવે છે.

ત્રાટક : આંખો શુષ્ક થઈ જતી હોય તો ત્રાટક કરો. અંધારામાં દીવો પ્રગટાવી આંખોને સમાનાંતર દોઢ ફૂટના અંતરે રાખી તેની જ્યોત પર અડધો કલાક ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. આમ કરવાથી આંખોમાં પાણી આવશે.

શું ન કરવું?

શર્કરાનું પ્રમાણ : શર્કરાના વધારે પ્રમાણથી આંખો નબળી પડી શકે છે. બને તો ગળ્યાં પીણાં પીવાનું ટાળો.

સીધો પ્રકાશ : તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશ કે બલ્બ વગેરે તરફ સીધું ન જુઓ. એથી આંખોની નર્વ્ઝને નુકસાન થાય છે.

સતત ચશ્માં પહેરવાં : દિવસ દરમિયાન થોડી વાર ચશ્માં કાઢી નાખો. કોન્ટેક્ટ લેન્સ પણ દિવસભર ન પહેરવાં.

કમ્પ્યૂટર પર કામ : સ્ક્રીનને એટલા અંતરે રાખો કે આંખો ખેંચાય નહીં. થોડી થોડી વારે આંખોને આરામ આપો.

Try to rest and get at least 8 hours of sleep every night. Exercise regularly to improve circulation. Drink at least 8 glasses of water daily. Do not rub your eyes. Use clean cotton balls and a cleanser to clean your eyes.