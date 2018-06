ચહેરા માટે 7 બેસ્ટ ઘરેલૂ પેસ્ટ: લગાવશો તો સ્કિન થશે સાફ અને બનશે ટાઈટ

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ મધ અનેક રીતે ફાયદાકારક છે આ વાત તો બધાં જાણે જ છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે મધ ત્વચા માટે કેટલું લાભાકારી છે? ધનો પ્રયોગ કરીને તમે તમારા ચહેરાની ત્વચાને ઝડપથી નિખારી શકો છો. સ્કિન માટે બેસ્ટ છે મધ ઘરે જ મધમાં કેટલીક વસ્તુઓ મિક્સ કરીને તેની પેસ્ટ બનાવી તમારા ચહેરાની સમસ્યા પ્રમાણે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ ફેસપેકના પ્રયોગથી સ્કિનમાં નેચરલ નિખાર આવશે, સાથે જ ખીલ, ડાર્કનેસ, ખાડા વગેરેની સમસ્યામાંથી પણ છુટકારો મળશે. મધ સ્કિનને ટાઈટ પણ બનાવે છે. સોફ્ટ સ્કિન માટે આ ફેસપેક બનાવવા ઓઈલી સ્કિન માટે બે ચમચી મધ, એક ચમચી વિનેગર લેવું અને ડ્રાય સ્કિન માટે એક ચમચી બદામનું તેલ અને બે ચમચી મધ લેવું. મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવી દસ મિનિટ સુધી મસાજ કરવું અને પછી ઠંડા પાણીથી ધોઈ લેવું. આનાથી સ્કિન સોફ્ટ અને શાઈની બનશે. ખીલને દૂર કરવા માટે મધમાં તજ પાઉડર મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવીને તેને રાતે ચહેરા પર લગાવી આખી રાત રહેવા દો. આગલા દિવસે સવારે ચહેરો ધોઈ લો. આ મિશ્રણનો ઉપયોગ રોજ કરો. આમ તો અનાજ દ્વારા કેટલાક પ્રકારના સ્ક્રબ બનાવી શકાય છે પરંતુ મધના આ પ્રયોગથી ડબલ ફાયદો થાય છે. મધ અને તજ સ્કિનના ડેડ સેલ્સ અને ડર્ટને દૂર કરીને સ્કિનની આંતરિક સફાઈ કરે છે. આનાથી તમે સરળતાથી ઘરે જ ફેસ સ્ક્રબનો લાભ લઈ શકો છો. મધનો કારગર ઉબટન સ્કિનને મોઈશ્ચરાઈઝ રાખવા અને હેલ્ધી બનાવવા માટે સપ્તાહમાં બેવાર ઉબટનનો પ્રયોગ કરવો જરૂરી છે. જેના માટે અડધી વાટકી બેસન, ત્રણ ચમચી મધ, એક ચમચી મલાઈ, ચાર ચમચી કાચું દૂધ અને કેટલાક ટીપાં લીંબુનો રસ આ બધી વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરીને પેસ્ટ તૈયાર કરો. આ ઉબટનને સ્નાન પહેલાં 15 મિનિટ હાથ-પગ, ગરદન, પીઠ અને ચહેરા લગાવીને રહેવા દો. ત્યારબાદ ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરી લેવું. મધનું ક્રીમ પેક મધથી સ્કિનની સફાઈ તો થાય જ છે સાથે જ તેના પ્રયોગથી નિષ્તેજ સ્કિનમાં તેજ પણ વધે છે. જેથી સપ્તાહમાં એકવાર આ પેકનો પ્રયોગ અવશ્ય કરવો. જેના માટે પાંચ ચમચી મધ, એક ચમચી માખણ, એક ચમચી ઈંડાનો પીળો ભાગ. લીંબુના કેટલાક ટીપાં લઈને તેને બરાબર મિક્સ કરીને પેક તૈયાર કરવો. આ પેકને સ્કિન પર 30 મિનિટ સુધી લગાવી રાખો. ત્યારબાદ તેને સ્ક્રબ કરીને ધીરે-ધીરે ધોઈ લો. ડ્રાય સ્કિન માટે મધનું લોશન કોઈપણ ઋતુ હોય પ્રદૂષણને કારણે ત્વચામાં ડ્રાયનેસ આવે છે જેને દૂર કરવા માટે તમે એક ચમચી ગુલાબજળ, અડધી ચમચી વિનેગર અને એક ચમચી મધ લઈને મિક્સ કરીને લગાવો. ત્યારબાદ આને હાથ, પગ અને ગરદન પર લગાવો. 15 મિનિટ પછી ધોઈ લો. વિવિધ ફળોનો ફેસ પેક બનાવીને લગાવવાથી સ્કિન એકદમ હેલ્ધી રહે છે. તેના માટે તમે કેળા, સફરજન, નારંગી, દ્રાક્ષ, ટામેટાં, લીંબુ, ગાજર જેવા મોસમી ફળોનો ઉપયોગ કરી શકો છે. તેમાં તમે મધ મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવી શકો છો. ચહેરા પરના ડાઘાઓ દૂર કરવા માટે એક નાની ચમચી મધને મલાઈ (જો સેન્સીટિવ ત્વચા હોય તો) અથવા બેસન (જો ઓઈલી કે નોર્મલ ત્વચા હોય) મિક્સ કરીને પેક બનાવી લો. આ પેકને ચહેરા પર લગાવીને સૂકાવા દો. ત્યારબાદ પાણીથી ચહેરો ધોઈ લો. હવે મધને બદામનું તેલ કે દહીંની સાથે મિક્સ કરીને તેનું પેક બનાવી લો. આ પેકને કોણી અને ઘૂંટણ પર સરખી રીતે લગાવીને સૂકાવા દો. ત્યારબાદ નવશેકા પાણીથી ધોઈ લો. ત્યારબાદ મોઈશ્ચરાઈઝર લગાવવું. આવું નિયમિત કરવાથી કાળા ધબ્બા અને ડાઘાની સમસ્યા દૂર થવા લાગશે.

7 homemade honey face pack, honey is main ingredient and other homemade thing can improve your face skin and make it glowing and healthy, honey face pack for any kind of face skin problems.