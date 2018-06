આવી 7 ભૂલો કરવાથી વાળ વહેલાં સફેદ થવા લાગે છે, બચવા અવોઈડ કરજો

હેલ્થ ડેસ્કઃ નાની ઉંમરમાં વાળ સફેદ થવા પાછળ ખાસ કરીને જિનેટિક્સ (ફેમિલી હિસ્ટ્રી), ન્યૂટ્રીશનની કમી અને થાઈરોઈડ જેવા ડિસીઝ જવાબદાર હોય છે. આ સિવાય આપણી કેટલીક ભૂલોને કારણે પણ સમય પહેલાં વાળ સફેદ થવા લાગે છે. આ ભૂલોને અવોઈડ કરવાથી સફેદ વાળની પ્રોબ્લેમને રોકી શકાય છે. તો જાણી લો આ ભૂલો વિશે.

વાળ કલર કરવા

કેમિકલ્સવાળાલ હેયર કલર્સ અને ડાઈ લગાવવાથી વાળ ડ્રાય, નબળાં અને સફેદ થવા લાગે છે અને વાળ ખરાબ થવા લાગે છે.

રોજ વાળ ધોવા

રોજ વાળ ધોવાથી શેમ્પૂ અને કંડીશનર લગાવવાથી તેમાં રહેલાં કેમિકલ્સની અસરને કારણે વાળ સફેદ અને સ્કેલ્પ ડ્રાય થવા લાગે છે. જેથી માઈલ્ડ શેમ્પૂનો યુઝ કરો.

સ્ટ્રેસ લેવું

બહુ વધારે સ્ટ્રેસ લેવાથી બોડીમાં હોર્મોન્સનું બેલેન્સ બગડે છે. જેનાથી વાળ સફેદ થાય છે. તેનાથી બચવા રોજ યોગ, મેડિટેશન, એક્સરસાઈઝ, ગાર્ડનિંગ અથવા તમારી પસંદગીનું કોઈ કામ કરો.

ઓછું ઊંઘવું

લાંબા સમય સુધી ઊંઘ પૂરી ન થવા પર સ્ટ્રેસ વધે છે. તેનાથી વાળ સફેદ થાય છે. જેથી રોજ 7-8 કલાકની ઉંઘ લો.

સિગરેટ

સિગરેટ અને તમાકુને કારણે બોડીમાં ટોક્સિન્સ વધે છે. જેનાથી સમય પહેલાં વાળ સફેદ થવા લાગે છે. જેથી આ વસ્તુઓ અવોઈડ કરો.

જંક ફૂડ

વધુ જંક ફૂડ ખાવાથી અથવા અયોગ્ય ડાયટ લેવાથી બોડીમાં આયર્ન, વિટામિન બી12, ઝિંક જેવા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની કમી આવે છે. જેના કારણે વાળ સફેદ થવા લાગે છે.

વધુ દવાઓ

નાની-નાની પ્રોબ્લેમ્સમાં દવાઓ ખાવાની આદતને કારણે વાળ સફેદ થઈ શકે છે. જેથી દવાઓના સાઈડ ઈફેક્ટ્સથી બચવા ડોક્ટરને પૂછ્યા વિના દવાઓ ખાવી નહીં.



