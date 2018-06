6 વસ્તુઓઃ ચોમાસામાં ફણગાવેલા કઠોળ ખાવાથી બેક્ટેરિયા પેટમાં જાય છે, ન ખાતાં

હેલ્થ ડેસ્ક: ચોમાસાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ સિઝનમાં બીમારીઓ થવાનો ખતરો સૌથી વધુ હોય છે. જેમાં શરદી, ખાંસી, ગળામાં ઇન્ફેક્શન, પેટના રોગ, અપચો, એસિડિટી, ટાઇફોઇડ, કોલેરા સહિત મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગો થાય છે. આ રોગોથી બચવું હોય તો શું ધ્યાનમાં રાખવું એ જાણી લો. ભેજ અને ઠંડકવાળા વાતાવરણમાં મોટા ભાગના રોગોનું મૂળ દૂષિત પાણી અને દૂષિત ખોરાકથી ફેલાતા બેક્ટેરિયા છે. ચોમાસામાં શું ખાવું અને શું ધ્યાન રાખવું તે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જેના વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું. ફળો અને સલાડ

ચોમાસામાં ફળો અને લીલાં શાકભાજી જલ્દી બગડી જાય છે. જેથી તેને બગડતો અટકાવવા જંતુનાશકો બહુ વધારે પ્રમાણમાં નાખવામાં આવે છે. સાથે જ ચોમાસામાં પાચન મંદ પડવાથી ખાધેલું પચાવવામાં પણ વધુ સમય લાગે છે. જેથી હળવો ખોરાક ખાઓ અને ગરમ પાણીમાં સાફ કરીને જ ફળો અને શાકભાજી ખાવા.

ફળોના જ્યૂસ

ચોમાસામાં બહાર લારીઓ પર મળતાં જ્યૂસ, ફ્રૂટ મિલ્કશેક અને પીણાં અવોઈડ કરવા. તેમાં બેક્ટેરિયા હોવાથી તેનાથી પેટની અનેક સમસ્યા થઈ શકે છે.

ફણગાવેલા કઠોળ

કઠોળને ફણગાવવા માટે લાંબો સમય પલાળી રાખવાથી તેમાં બેક્ટેરિયા પનપી શકે છે. જેથી આ સિઝનમાં કાચાં સ્પ્રાઉટ્સ ન ખાવા. તેને પકાવીને ખાઈ શકો છો.

વાસી ખોરાક

ચોમાસામાં વાસી ખોરાક બિલ્કુલ ન ખાવો. સવારનું ખાવાનું ફ્રિઝમાં મૂકીને સાંજે અને સાંજનું ખાવાનું ફ્રિઝમાં મૂકીને બીજા દિવસે સવારે ખાવું એટલે રોગોને આમંત્રણ આપવું. જેથી વાસી અને બહારનો ખોરાક અને નાસ્તાઓ ખાવા નહીં.

આથેલો ખોરાક

જે પણ વસ્તુઓ ફર્મેન્ટેડ હોય જેમ કે હાંડવો, ઢોકળા, ઇડલી, ઢોસા, બ્રેડ, પાવ, બેકરી આઈટમ્સ આ સિઝનમાં ખાવાનું અવોઈડ કરવું. તેનાથી પાચનતંત્ર ખરાબ થઈ શકે છે. આ સિવાય તળેલો અને તીખો ખોરાક પણ આ સિઝનમાં અવોઈડ કરવો.

આઈસ્ક્રીમ્સ

ચોમાસામાં આઈસ્ક્રીમ્સ ખાવાનું પણ અવોઈડ કરવું. તેનાથી કફ થઈ શકે છે અને તે પચવામાં પણ ભારે પડે છે.

