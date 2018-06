રોજ માત્ર 15 મિનિટ કરો સ્વિમિંગ, સ્ટ્રેસ ઘટશે અને મગજ વધુ તેજ ચાલશે

હેલ્થ ડેસ્કઃ જીવનમાં અનેક પ્રકારની ટેન્શન હોય છે, જેનાથી વ્યક્તિ સ્ટ્રેસમાં રહેવા લાગે છે અને કોઈ પણ કામને યોગ્ય રીતે નથી કરી શકતો. સ્વિમિંગ કરવાથી સ્ટ્રેસ દૂર થાય છે અને મગજ વધુ યોગ્ય રીતે કામ કરવા લાગે છે. તેનાથી આખા શરીરની એક્સરસાઇઝ થઈ જાય છે, એટલે સ્વિમિંગ અનેક બાબતોમાં જિમ કરતા પણ બેસ્ટ છે. ચાલો જાણીએ સ્વિમિંગના ફાયદા. બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે

સ્વિમિંગ કરવાથી બોડીમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન વધે છે અને સ્ટ્રેસ તથા દુઃખાવામાં આરામ મળે છે. બ્લડ સર્ક્યુલેશન વધવાથી તમે એનર્જેટિક રહો છો અને કોઈ પણ કામ વધુ મન લગાવીને કરો છો. મસલ્સ વધારવામાં બેસ્ટ

તમે રોજ સ્વિમિંગ કરતા હોવ તો તમને કોઈ અન્ય એક્સરસાઇઝ કરવાની જરૂર નથી. સ્વિમિંગ તમારી માંસપેશીઓ વધારે છે અને મજબૂત પણ બનાવે છે. સ્વિમિંગ કરવામાં ફ્લોર એક્સરસાઇઝ કરતા 12 ગણી વધુ મહેનત કરવી પડે છે. સ્વિમિંગથી તમારા શરીરના સાંધા મજબૂત થાય છે. જોઇન્ટ પ્રોબ્લેમથી બચાવે છે

રોજ સ્વિમિંગ કરવાથી તમારી બોડીના જોઇન્ટ મજબૂત થાય છે. જોઇન્ટ મજબૂત હોવાથી તમને ભવિષ્યમાં જોઇન્ટ પ્રોબ્લેમ થવાનો ખતરો ઓછો રહે છે. શરીર વધુ ફ્લેક્સિબલ બને છે

બોડીમાં વધુમાં વધુ ફ્લેક્સિબિલિટી લાવવા માટે ઘણાં લોકો જિમ અને અનેક પ્રકારની એક્સરસાઇઝનો સપોર્ટ લેતા હોય છે. સ્વિમિંગ એક એવી એક્સરસાઇઝ છે, જેનાથી શરીરના દરેક ભાગ ફ્લેક્સિબલ બને છે. હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે

સ્વિમિંગ એક પ્રકારની એરોબિક એક્સરસાઇઝ છે અને તેનાથી તમારા હાર્ટની માંસપેશીઓ મજબૂત થાય છે. અનેક શોધમાં આ વાત પણ સામે આવી છે કે દરરોજ અડધી કલાક સ્વિમિંગ કરવાથી મહિલાઓને કોરોનરી હાર્ટ ડિસીઝ થવાનો ખતરો 30થી 40 ટકા ઓછો થઈ જાય છે.

