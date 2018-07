શાકભાજી, બીન્સ, નટ્સ અને ડેરી પ્રોડક્ટસ વેજિટેરિયન માટે છે બેસ્ટ, આવા છે ફાયદા

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદ: વેજ ડાયટ વિશે લોકો જાત-જાતની વાતો કરતા હોય છે. તેમાંથી કેટલીક વાતો સાચી હોય છે અને કેટલીક ખોટી. જો કે વેજિટેરિયન ડાયટને યોગ્ય માત્રામાં લેવામાં આવે તો તે ખૂબ ફાયદાકારક રહે છે. પરંતુ જો તેના વિશે યોગ્ય જાણકારી નહીં હોય તો તે નુકસાન પણ પહોંચાડી શકે છે. ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રીશન એક્સપર્ટ ડૉ. અમિતા સિંહ જણાવી રહ્યાં છે વેજિટેરિયન ડાયટની 5 ખોટી માન્યતાઓ અને તેની સચ્ચાઈ.

વેજ ડાયટની 5 ખોટી માન્યતાઓ

1.વેજિટેરિયન ડાયટમાં પ્રોટીન પૂરતી માત્રામાં હોતું નથી.

-લીલાં શાકભાજી, અનાજ, ફ્રૂટ્સ, બીન્સ, સોયા પ્રોડક્ટ્સ, નટ્સ અને ડેરી પ્રોડક્ટસમાં પૂરતી માત્રામાં પ્રોટીન હોય છે. રોજ યોગ્ય માત્રામાં લેવાથી બોડીને પૂરતું પ્રોટીન મળી શકે છે.

2.વેજિટેરિયન ડાયટમાં પૂરતી માત્રામાં કેલ્શિયમ હોતુ નથી.

-દૂધ, દહીં, ચીઝ અને લીલાં શાકભાજીમાં પૂરતી માત્રામાં કેલ્શિયમ હોય છે. એને યોગ્ય માત્રામાં લેવાથી બોડીમાં કેલ્શિયમની કમીને પૂરી કરી શકાય છે.

3.વેજિટેરિયન ડાયટ લેવાથી વજન કંટ્રોલમાં રહે છે.

-જો દરરોજ ડાયટમાં પ્રોસેસ્ડ ફૂડ અથવા જંક ફૂડ લેતા હો તો તેનાથી બોડીને હાઈ કેલરી મળે છે અને વજન વધી શકે છે.

4.પ્રેગનેન્ટ મહિલાઓ માટે માત્ર વેજિટેરિયન ડાયટ ફાયદાકારક નથી.

-જો પ્રેગનેન્ટ મહિલાની ડાયટમાં નટ્સ, ડ્રાયફ્રૂટ્સ અને સોયાબીન જેવી વસ્તુઓ સામેલ કરે તો તેનાથી ભરપૂર માત્રામાં વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ મળી રહે છે.

5.જિમ દરમિયાન વેજિટેરિયન ડાયટ ફાયદાકારક હોતી નથી.

-જિમ દરમિયાન ડાયટમાં વધુમાં વધુ લીલાં શાકભાજી, ડ્રાયફ્રૂટ્સ, નટ્સ, બીન્સ અને ડેરી પ્રોડક્ટ્સ સામેલ કરવું ફાયદાકારક છે.

Many myths still surround the health implications of a vegetarian diet. See what the facts are when it comes to plant-based diets.