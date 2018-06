આ રીતે કરો મીઠાનો ઉપયોગ, ચમકવા લાગશે ડલ સ્કિન અને પીળા દાંત

હેલ્થ ડેસ્કઃ દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે છે કે તેની સ્કિન ક્લિન અને ક્લીયર હોય. તેના માટે યુવતીઓ તમામ બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સનો સહારો પણ લેતી હોય છે, પરંતુ આ બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સના સાઇડ ઈફેક્ટ પણ હોય છે. એવામાં તમે પોતાના કિચનમાં રહેલા મીઠાનો ઉપયોગ કરી તમારી સુંદરતા વધારી શકો છો અને તેના કોઈ સાઇડ ઈફેક્ટ્સ પણ નથી. તમે વિચારી રહ્યા હશો કે મીઠાનો ઉપયોગ બ્યુટી માટે કેવી રીતે કરી શકાય, તો આજે અમે તમને જણાવી દઈએ કે મીઠું ભોજનના સ્વાદ વધારવાની સાથે જ સુંદરતા વધારવામાં પણ અસરકારક હોય છે. કેવી રીતે ચાલો જોઈએ. - ઉનાળામાં ચહેરો ડલ થઈ જાય છે. એવામાં તમે મીઠાનો ઉપયોગ સ્કિનના ડેડ સેલ્સને રિમૂવ કરવા માટે કરી શકો છો. તેના માટે તમારે મીઠું, ઓલિવ ઓઇલ, લવેન્ડર ઓઇલ, આલ્મંડ ઓઇલ મિક્સ કરીને ચહેરા પર સ્ક્રબ કરવાનું છે. થોડી જ વારમાં તેની અસર તમારા ચહેરા પર સ્પષ્ટ જોવા મળશે. - મીઠાનો ઉપયોગ તમે દાંત ચમકાવવા માટે પણ કરી શકો છો. તેના માટે તમારે 1 ચમચી મીઠામાં 2 ચમચી બેકિંગ પાઉડર મિક્સ કરવાનો છે. હવે તેમાં ટૂથબ્રશને સહેજ ડુબાવી લો અને તમારા દાંત પર લગાવો. થોડા જ દિવસોમાં તમે જોશો તમારા દાંતની પીળાશ ગાયબ થઈ જશે. - મોંમાંથી બેક્ટેરિયાને ખતમ કરવા માટે અથવા શ્વાસની દુર્ગંધ દૂર કરવા માટે તમે મીઠાના પાણીના કોગડા કરો. થોડા દિવસ સુધી સતત આવું કરતા રહો. ધીમે-ધીમે તમારા મોમાંથી આવતી દુર્ગંધ દૂર થઈ જશે. - તમારા નખ રિપેર કરવા માટે પણ મીઠાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેના માટે 1 ચમચી મીઠું, 1 ચમચી લીંબુનો રસ, 1 ચમચી બેકિંગ સોડા અને અડધો કપ નવશેકું પાણી મિક્સ કરીને પેસ્ટ તૈયાર કરો. આ પેસ્ટને નખ પર લગાવો. થોડા જ દિવસમાં તમારા નખ ચમકવા લાગશે

Salt not only adds flavor to food but it can also be used for beauty and skincare treatments. Yes, salt is being used for many DIY recipes since ages and today I will be compiling the best 4 ways you can use your salt.