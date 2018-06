સ્કિનને ઠંડક આપશે અને સાથે જ ટેન દૂર કરશે આ 4 ફ્રૂટ ફેસપેક, આ રીતે બનાવો

હેલ્થ ડેસ્ક: ઉનાળામાં ત્વચાનો ભેજ જળવાઈ રહે તે માટે ફ્રૂટમાંથી બનેલા ફેસપેકનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ ફ્રૂટ ફેસપેક તાજગીની સાથે ઠંડક પણ પ્રદાન કરે છે. જાણીએ, એના વિશે.

પપૈયા ફેસપેક: અડધો કપ પપૈયું લઈને તેનો સારી રીતે છૂંદો કરો. તેમાં એક ચમચો દહીં ભેળવી આ પેકને ચહેરા પર લગાવો. 20 મિનિટ સુધી ચહેરા પર લગાવી રાખી ઠંડા પાણીથી ચહેરો ધોઈ લો. ત્વચા ચમકદાર બનવા સાથે રંગ પણ ગોરો કરશે.

મેંગો ફેસપેક : કેરીનો ફેસપેક ઉનાળામાં ખૂબ જ રાહત પ્રદાન કરે છે. એક બાઉલમાં કેરીનો ગર કાઢી લો. તેમાં એક ચમચી કોલ્ડ ક્રીમ, ગુલાબજળ અને એક ચમચી ઠંડું દૂધ ભેળવો. આને સારી રીતે મિક્સ કરીને પેસ્ટ જેવું બનાવી આ પેસ્ટને ચહેરા પર લગાવો. તે સુકાઈ જાય એટલે ઠંડા પાણીથી ધોઈ લો.

વોટરમેલન ફેસપેક : તરબૂચનો ફેસપેક ત્વચા માટે લાભદાયક છે. એક બાઉલમાં અડધો કપ તરબૂચનો ગર લો. તેમાં એક ચમચો દહીં ભેળવો. બંનેને મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાવો. આ પેક સુકાઈ જાય એટલે ઠંડા પાણીથી ચહેરો ધોઈ લો. આ ફેસપેકથી ત્વચાનો ભેજ જળવાઈ રહેવાની સાથોસાથ ખીલ થતા હોય તો તેમાં પણ રાહત રહેશે.

લેમન ફેસપેક : ઉનાળામાં ત્વચા ટેન થઈ જવી સામાન્ય બાબત છે. એક બાઉલમાં લીંબુનો બે-ત્રણ ચમચી રસ અને એક ચમચી મધ મિકસ કરો. તેને સારી રીતે હલાવીને ત્વચા પર લગાવો. ટેન થયેલી ત્વચાનો રંગ સામાન્ય થઈ જશે.

Fruit face pack is really helpful to keep your skin refresh, glowing & clear. Know about the benefits of fruit facial & how you can make them and apply them.