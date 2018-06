શરીરમાં થતી બળતરા અને સોજાને દૂર કરશે મેથીનો આ ખાસ પ્રયોગ

હેલ્થ ડેસ્કઃ મેથીમાં ઇન્ફ્લમેશન ગુણ હોય છે. જેથી તે શરીરમાં થતી બળતરા અને સોજાને દૂર કરે છે. સાથે જ આ બેસ્ટ ઔષધી પણ છે. તેમાંથી પ્રોટીન, ફાયબર, મેંગનીઝ, કોપર, ફોસ્ફરસ, વિટામિન બી6 જેવા તત્વો પણ મળી રહે છે.

-1 ચમચી મેથીને રાત્રે એક કપ પાણીમાં પલાળો. સવારે આ પાણી પી લો. મેથી પણ ચાવીને ખાઓ. આ ઉપાયથી ડાયાબિટીસમાં ફાયદો થશે, સાથે જ તેનાથી આવતી નબળાઈ, વાના રોગો અને હૃદય રોગોમાં પણ લાભ થશે. -મેથી, હળદર અને સૂંઠને સરખાં પ્રમાણમાં લઈને પાઉડર બનાવી લો. હવે તેમાંથી 1-1 ચમચી સવાર-સાંજ 1 ગ્લાસ ગરમ પાણી અથવા 1 ગ્લાસ દૂધ સાથે લો. આનાથી સાંધાનો દુખાવો, બધાં જ પ્રકારના વા રોગ અને સોજામાં ફાયદો થશે. આર્થ્રાઇટિસના જૂના રોગીઓ નિયમિત રીતે આ ચૂર્ણ ખાશે તો લાભ થશે -મેથીને શેકીને તેને વાટી લો. પછી 1 કપ પાણીમાં અડધી ચમચી તેનો પાઉડર અને નાનો ટુકડો આદુનો નાખીને ઉકાળીને પીવો. શરદી-ખાંસીમાં આરામ મળશે.



(અહીં જણાવેલા મેથીના ઉપાય સ્વામી રામદેવજીની બુક ઔષધ દર્શનમાંથી લીધેલા છે.)

Health Benefits Of Fenugreek Seeds. Delays Aging. Reduces Skin Irritation And Inflammation. Soothes Sore Throats. Stabilizes Blood Sugar In Diabetics.