રાતે સિગરેટ પીવાથી તેમાં રહેલું નિકોટીન બ્રેનને એલર્ટ કરી દે છેઃ 10 કામ

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલની ફાસ્ટ લાઈફસ્ટાઈલ અને વર્કિંગ કંડીશનને કારણે મોટાભાગના લોકો સ્લીપિંગ ડિસઓર્ડરના શિકાર થઈ રહ્યાં છે. જેથી નવી દિલ્હીના કન્સલ્ટન્ટ અને સ્લીપ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડો. પ્રતિભા ગોગિયાનું કહેવું છે કે આજકાલ અલગ-અલગ શિફ્ટમાં કામ કરવાથી લોકોના સૂવાના સમયમાં ગરબડ થાય છે. આ સિવાય પણ ઘણાં એવા કારણો છે જે સ્લીપિંગ ડિસઓર્ડર માટે જવાબદાર હોઈ શકે છે. તો આજે તમે પણ જાણી લો અને રાતે કેટલાક કામ અવોઈડ કરો.

હેવી ડિનર

હેવી ડિનર કરીને સૂવાથી એસિડિટી, ગેસની પ્રોબ્લેમ થાય છે. જેનાથી ઊંઘમાં ખલેલ પડે છે. જેથી સૂવાના 2-3 કલાક પહેલાં ડિનર કરી લેવું અને ડિનરમાં હળવો ખોરાક ખાવો.

મિન્ટ ટૂથપેસ્ટનો ઉપયોગ

સૂતા પહેલાં બ્રશ કરવું સારી આદત છે પણ મિન્ટ ટૂથપેસ્ટથી બ્રશ કરવાથી તાજગી ફીલ થાય છે, જેના કારણે મોડાં સુધી ઊંઘ આવતી નથી.

રોમાંચક બુક વાંચવી

રોમાંચક બુક્સ, ફિલ્મ, ટીવી શો કે સીરિયલ્સ એક્સાઈટમેન્ટ વધારે છે, જેના કારણે ઊંઘ આવતી નથી.

ચો-કોફી

આમાં રહેલું કેફીન મગજને એલર્ટ અને એક્ટિવ કરી દે છે. જેથી સૂતા પહેલાં ન પીવો. તેની જગ્યાએ મિલ્ક શેક અથવા દૂધ પીવો.

ઠંડા પાણીથી સ્નાન

રાતે ઠંડા પાણીથી નહાવાથી તાજગી ફીલ થાય છે. જેનાથી રાતે ઊંઘ આવતી નથી.

સ્મોકિંગ

સિગરેટમાં રહેલું નિકોટીન બ્રેનને એલર્ટ કરી દે છે. જેથી સૂતા પહેલાં સ્મોકિંગ કરવાથી અનિદ્રાનવી પ્રોબ્લેમ થાય છે.

દવાઓ

કેટલાક વિટામિન્સ સપ્લીમેન્ટ્સ અને સ્ટેરોઈડ્સ જેવી દવાઓ લેવાથી ઊંઘ ખરાબ થઈ શકે છે. જેથી રાતે સૂતી વખતે દવાઓ ન ખાવી.

મોબાઈલ મોડાં સુધી જાગીને મોબાઈલનો ઉપયોગ કરવાથી બ્રેન અને આંખો પર ખરાબ અસર થાય છે અને ઊંઘ આવતી નથી.

આલ્કોહોલ

રાતે સૂતા પહેલાં આલ્કોહોલ લેવાથી વારંવાર પેશાબ થવાની પ્રોબ્લેમ થાય છે. જેના કારણે ઊંઘ ડિસ્ટર્બ થાય છે.

ચોકલેટ ખાવી

ચોકલેટમાં કેફીન હોય છે. જે ઊંઘને ડિસ્ટર્બ કરે છે. સૂતા પહેલાં ચોકલેટ ખાવાનું અવોઈડ કરવું.

Getting a good night s sleep is important for your mood, your energy levels, and your overall health. So here we list out 10 Things everybody Should not Do Before Bed.