ચહેરા પર કાળા ખીલ થાય છે? તો માત્ર આ 10 ઘરેલૂ નુસખાથી આ સમસ્યા કરો દૂર

હેલ્થ ડેસ્કઃ અયોગ્ય ડાયટ, હોર્મોનલ ફેરફાર, પોલ્યૂશન, તડકો અને સિઝનમાં ફેરફારને કારણે ઘણાં લોકોને ચહેરા પર ખીલ ઉપસી આવે છે. જો લાંબા સમય સુધી આ પ્રોબ્લેમ રહે તો ચહેરા પર કાળા ડાઘ પડવા લાગે છે અને ખીલ ફોડવાથી કાળા ખીલની પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને કાળા ખીલની સમસ્યાને જડથી દૂર કરવા અને ચહેરો સાફ અને બેદાગ બનાવવા માટે ખાસ ઘરેલૂ નુસખા જણાવીશું.

ટામેટાં

એક ટામેટાંનો રસ કાઢી તેમાં એક ચમચી લીંબુનો રસ મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવી લો. તેને ચહેરા પર લગાવી 20 મિનિટ બાદ ધોઈ લો. કાળા ખીલ ગાયબ થવા લાગશે.

એલોવેરા

એક ચમચી એલોવેરાના જેલમાં અડધી-અડધી ચમચી મધ અને હળદર મિક્સ કરો. તેને રેગ્યુલર ચહેરા પર લગાવો અને 20 મિનિટ બાદ ધોઈ લો.

મધ

એક ચમચી મધમાં અડધી ચમચી તજનો પાઉડર મિક્સ કરો. તેને જે ભાગે કાળા ખીલ હોય ત્યાં લગાવો અને 10 મિનિટ બાદ ધોઈ લો. રિઝલ્ટ માટે રેગ્યુલર કરો આ ઉપાય.

હળદર

એક ચમચી હળદર પાઉડરમાં 8-10 ટીપાં તલનું તેલ મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. તેને કાળા ખીલ હોય ત્યાં લગાવો. એક કલાક બાદ ધોઈ લો.

લીંબુ

1-1 ચમચી લીંબુનો રસ અને ગુલાબ જળ મિક્સ કરો. પછી તેને કાળા ખીલ પર લગાવો. 20 મિનિટ બાદ ધોઈ લો. બ્લેક એક્નેની પ્રોબ્લેમ દૂર થશે.

બટાકા અને મધ

1 બટાકાને છીણીને તેનો રસ કાઢી તેમાં 1 ચમચી મધ મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાવો અને 15 મિનિટ બાદ ધોઈ લો.

કાકડી

અડધો કપ કાકડીની પેસ્ટમાં 2-3 ચમચી દૂધ મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાવો. 20-30 મિનિટ બાદ ધોઈ લો. ફાયદો થશે.

દહીં

એક ચમચી દહીંમાં 2 ચમચી મધ મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવી લો. તેને બ્લેક એક્ને પર લગાવો. 20 મિનિટ બાદ ધોઈ લો.

મુલતાની માટી

મુલતાની માટીમાં પાણી મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવી લો. પછી તેમાં 1 ચમચી લીંબુનો રસ મિક્ષ કરો અને ચહેરા પર લગાવો. આવું સપ્તાહમાં 3-4 વાર કરો.

મસૂરની દાળ

2 ચમચી મસૂરની દાળને અડધી વાટકી દૂધમાં આખી રાત પલાળી દો. સવારે તેની પેસ્ટ બનાવી ચહેરા પર લગાવો. 20 મિનિટ બાદ ધોઈ લો.

Dark spots, patches and other marks on the face may be due to excess secretion of melanin on the skin. So here we list out 10 wonder remedies to Remove Black pimple on face.