આ 10 નેચરલ પેસ્ટ ચહેરા પર લગાવો, રંગ નિખરશે અને કરચલીઓ દૂર થશે

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઉંમર વધે તેમ ચહેરા પર કરચલીઓ પડવા લાગે છે. એમાંય 30ની ઉંમર બાદ સ્કિનની ઈલાસ્ટિસિટી ઘટવા લાગે છે. જેના કારણે કરચલીઓ થવાના ચાન્સિસ વધી જાય છે. તો આજે જાણી લો કરચલી થતાં રોકવાના 10 નુસખા.

કરચલીઓ થવાના કારણો

આમ તો ઉંમર વધવાની સાથે ચહેરા પર કરચલીઓ થાય છે. પરંતુ આજકાલ નાની ઉંમરમાં જ કરચલીઓની સમસ્યા થવા લાગી છે. સન ડેમેજ, સ્મોકિંગ, ડિહાઈડ્રેશન, કેટલીક દવાઓની આડઅસર, ખોટી રીતે વજન ઘટાડવા જેવા ઘણાં કારણોથી કરચલીઓ પડવાની શરૂઆત થાય છે.

ગાજર અને મધ

2 ગાજરને ક્રશ કરીને તેમાં 1 ચમચી મધ મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાવો. 15 મિનિટ બાદ ઠંડા પાણીથી ધોઈ લો. સ્કિનમાંથી એક્સ્ટ્રા ઓઈલ નીકળી જશે અને ખીલ દૂર થશે, સાથે રંગ નિખરશે.

દહીં અને બટાકા

1 ચમચી ક્રશ કરેલાં બટાકામાં 1 ચમચી દહીં મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાવો. 15 મિનિટ બાદ ઠંડા પાણીથી ધોઈ લો. નેચરલ બ્લીચની જેમ કામ કરે છે. રંગ નિખરશે અને સ્કિન મોઈશ્ચરાઈઝ થશે.

ઓટમીલ અને દૂધ

1/2 ચમચી ઓટમીલમાં 4 ચમચી દૂધ અને થોડું પાણી મિક્ષ કરી રાખી દો. થોડીવાર પછી તેને ચહેરા પર લગાવો. 15 મિનિટ બાદ ધોઈ લો. સ્કિન મોઈશ્ચરાઈઝ કરે છે. એક્ને અને ખીલ દૂર થાય છે અને રંગ સાફ થાય છે.

ટામેટા

1 ટામેટાની પેસ્ટ બનાવી ચહેરા પર સારી રીતે લગાવી 10 મિનિટ બાદ નવશેકા પાણીથી ધોઈ લો. એક્ને અને ખીલ દૂર કરે છે. સ્કિનમાંથી એક્સ્ટ્રા ઓઈલ અને ડેડ સેલ્સ દૂર કરે છે.

ચોખા, દૂધ અને મધ

4 ચમચી બાફેલા ચોખા, 1 ચમચી દૂધ અને 1 ચમચી મધ મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાવો. સૂકાય ગયા બાદ ધોઈ લો. સ્કિન યંગ અને સોફ્ટ બને છે. ડાઘ-ધબ્બા દૂર થશે અને સ્કિન ટાઈટ બનશે.

કેળા અને મધ

1 કેળામાં 1/4 ચમચી દહીં, 2 ચમચી મધ મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાવો. 20 મિનિટ બાદ ઠંડા પાણીથી ધોઈ લો. સ્કિન મોઈશ્ચરાઈઝ કરે છે. ફેસ પર ગ્લો અને યંગ લુક વધારે છે.

દહીં

2 ચમચી તાજા દહીંને ચહેરા પર લગાવો અને 20 મિનિટ બાદ ધોઈ લો. સ્કિનને હેલ્ધી રાખે છે. રંગ નિખારે છે અને સ્કિન યુવાન રહે છે.

મસૂર દાળ અને દૂધ

5 ચમચી પલાળેલી મસૂરની દાળની પેસ્ટમાં 5 ચમચી કાચું દૂધ મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાવો. 20 મિનિટ બાદ ધોઈ લો. ટેનિંગ દૂર કરે છે. સ્કિન ટાઈટ બનશે અને કરચલીઓ દૂર થશે.

બદામ, લીંબુ અને મધ

1 ચમચી બદામની પેસ્ટમાં લીંબુનો રસ અને 1 ચમચી મધ મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાવો. 15 મિનિટ બાદ ધોઈ લો. સ્કિનનો ટેક્સચર સુધરે છે. રંગ નિખરે છે અને ડાઘ-ધબ્બા દૂર થાય છે.

ચણાનો લોટ અને ઈંડુ

1 ચમચી ચણાના લોટમાં ઈંડાનો સફેદ ભાગ અને લીંબુના રસના થોડાં ટીપાં મિક્સ કરી ફેસ પર લગાવો. 15 મિનિટ બાદ નવશેકા પાણીથી ધોઈ લો. રંગ નિખરે છે. સ્કિન મોઈશ્ચરાઈઝ કરે છે. વણજોઈતા ફેસિયલ હેયર દૂર થાય છે.

Most of your skin’s health and its ability to react to stress, damage, and the environment rely more on your lifestyle. Eat green leafy vegetables, blueberries and kiwi regularly to see the benefits. So here we list out 10 natural face packs to remove wrinkles.