વાળના મૂળમાં લસણનો રસ લગાવવાથી હેયર ફોલ ઝડપથી બંધ થશે, અન્ય 9 ઉપાય

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કાચાં શાકભાજીમાં રહેલાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ વાળનો ગ્રોથ વધારવામાં ખૂબ જ મદદ કરે છે. સાથે જ તે હેયર ફોલિકલ (રોમકૂપ)ને હમેશાં હેલ્ધી રાખે છે. જેનાથી વાળ ખરતાં બંધ થઈ જાય છે. જો તમારા પણ વાળ પુષ્કળ ખરતાં હોય તો અહીં જણાવેલાં શાકભાજી રોજ ખાવાનું અને વાળમાં લગાવવાનું શરૂ કરી દો. આયુર્વેદ ડોક્ટર ગાયત્રી તેલંગે જણાવી રહ્યાં છે હેયર ટોનિક તરીકે કામ કરતાં શાક વિશે.

ડુંગળી

ડુંગળીમાં રહેલું બાયોટીન અને સલ્ફર તત્વ હેયર ફોલ દૂર કરી હેયર ગ્રોથ વધારે છે. તેનો રસ કાઢી વાળના મૂળમાં લગાવો અને 30 મિનિટ બાદ શેમ્પૂ કરો.

મીઠો લીમડો

લીમડામાં આયર્ન, કેલ્શિયમ, ફોસ્ફોરસ અને વિટામિન બી1, બી3 અને બી9 હોય છે. લીમડાના પાનની પેસ્ટ બનાવી તેમાં દહીં મિક્સ કરી વાળમાં લગાવો અને 30 મિનિટ બાદ ધોઈ લો.

ગાજર

ગાજરમાં બાયોટીન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. જે વાળમાં ચમક વધારે છે અને હેયર ફોલ રોકે છે. તેનો રસ કાઢી વાળના મૂળમાં લગાવો અડધા કલાક બાદ ધોઈ લો.

લસણ

લસણમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને એન્ટીફંગલ ગુણ હોય છે. વાળના મૂળમાં લસણનો રસ લગાવવાથી હેયર ફોલ અને ડેન્ડ્રફમાં તરત રાહત મળે છે.

કાકડી

કાકડીમાં ભરપૂર માત્રામાં વિટામિન સી અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ હોય છે. તેની પેસ્ટ બનાવી વાળમાં લગાવો અને 30 મિનિટ બાદ ધોઈ લો. વાળ હેલ્ધી અને ભરાવદાન બનશે.

કોથમીર

કોથમીરમાં સારી માત્રામાં આયર્ન અને કોપર હોય છે. આ બન્ને તત્વો હેયર ફોલ રોકવામાં મદદ કરે છે. તેની પેસ્ટ બનાવી દહીમાં મિક્સ કરી વાળમાં લગાવો. 30 મિનિટ બાદ ધોઈ લો.

બટાકા

બટાકામાં રહેલું સ્ટાર્ચ વાળનો ગ્રોથ વધારે છે અને હેયર ફોલ ઓછું કરે છે. તેના રસમાં મધ મિક્સ કરી રેગ્યુલર સ્કેલ્પમાં લગાવો અને 30 મિનિટ બાદ ધોઈ લો.

ટામેટાં

ટામેટાંમાં સારાં પ્રમાણમાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ હોય છે. જે હેયર ફોલ રોકે છે. ટામેટાંના રસમાં બટાકાનો રસ અને મધ મિક્ષ કરી સ્કેલ્પમાં મસાજ કરો. 30 મિનિટ બાદ ધોઈ લો.

મેથી

મેથીમાં રહેલું વિટામિન સી, પ્રોટીન, પોટેશિયમ અને આયર્ન વાળને મૂળથી મજબૂત બનાવે છે. તેના પાનની પેસ્ટ બનાવી તેમાં દહીં મિક્સ કરી વાળમાં લગાવો. 30 મિનિટ બાદ ધોઈ લો. બીટ

બીટના રસ અને તલનું તેલ સરખા પ્રમાણમાં લઈ મિક્સ કરી ગરમ કરો. પછી ગાળીને રોજ વાળમાં લગાવો. વાળ કાળા અને ભરાવદાર બનશે.

If you want to stop hair fall faster then you ll need to use and eat some vegetables juice in daily diet. Here we list out 10 Vegetable Juices To Prevent Hair Loss.