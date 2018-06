વાળ મૂળથી નબળાં અને પાતળા બનાવી, સખત નુકસાન પહોંચાડે છે આ 10 ભૂલો

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમારા વાળ ખરતાં હોય, ડ્રાય હેયર અને ડેન્ડ્રફની પ્રોબ્લેમ વધારે રહેતી હોય તો તમે વાળને નુકસાન પહોંચાડતી આ 10 ભૂલો રોજ કરતાં હશો. જેના કારણે વાળ સંબંધી સમસ્યાઓ થવા લાગે છે અને આપણે તેની પાછળનું કારણ સમજી શકતાં નથી. જેથી આજે અમે તમને 10 એવી ભૂલો વિશે જણાવીશું.

વાળમાં તેલ લગાવીને સૂવું

આખી રાત વાળમાં તેલ લગાવીને સૂવાથી વાળ તૂટે છે અને ડસ્ટ ચોંટી જાય છે. જેથી નહાવાના 1 કલાક પહેલાં તેલ લગાવવું જોઈએ.

ટોવેલથી વાળને સૂકાવા

ભીના વાળને ટોવેલથી સૂકાવાથી વાળ પુષ્કળ તૂટે છે. જેથી પહેલાં વાળને હવામાં સૂકાવા દો અને પછી ટોવેલથી હળવા હાથથી લૂછો.

મસાજ ન કરવું

સ્કેલ્પમાં રેગ્યુલર મસાજ ન કરવાથી મૂળ નબળાં થઈ જાય છે. જેથી ઓલિવ ઓઈલથી હળવા હાથે વાળના મૂળમાં મસાજ કરો.

હેયર ડ્રાયરનો ઉપયોગ

વાળને સૂકાવા માટે જરૂરથી વધારે હીટ આપવાથી વાળ ડેમેજ થઈને ખરવાં લાગે છે. આનાથી વાળના કલર પર પણ ઈફેક્ટ પડે છે.

હેયર ટ્રિમ ન કરાવવા

સમયાંતરે હેયર ટ્રિમ ન કરાવવાથી વાળ પાતળા અને બેમુખવાળા થઈ જાય છે. જેથી પુરૂષોએ મહિનામાં એકવાર અને સ્ત્રીઓએ 2 મહિનામાં એકવાર હેયર ટ્રિમ કરાવવા જોઈએ.

કંડીશનરનો ખોટી રીતે ઉપયોગ

વાળમાં કંડીશનર લગાવ્યા બાદ ઓછાં પાણીથી વાળ ધોવાથી હેયર ફોલ, ડ્રેન્ડ્રફ અને બેમુખવાળા વાળની પ્રોબ્લેમ થાય છે. જેનાથી બચવા કંડીશનર લગાયા બાદ સરખી રીતે પાણીથી વાળ ધુઓ.

ભીના વાળ બાંધવા

જ્યારે વાળ ભીના હોય ત્યારે વાળમાં અને તેના મૂળમાં ભીનાશ હોય છે. જેથી ભીના વાળ બાંધવાથી તે તૂટવા લાગે છે અને ડેન્ડ્રફની પ્રોબ્લેમ થાય છે.

ડાયટ

બેલેન્સ્ડ ડાયટ ન ફોલો કરવાથી વાળ ખરવા, ડ્રાય અને બેમુખવાળા વાળની પ્રોબ્લેમ થાય છે. જેથી ડાયટમાં ફ્રૂટ્સ, લીલાં શાકભાજી ખાઓ. જંકફૂડ અવોઈડ કરો.

રોજ શેમ્પૂ કરવું

રોજ વાળમાં શેમ્પૂ કરવાથી વાળ નબળાં થઈ જાય છે અને તૂટવા લાગે છે. મોટાભાગના શેમ્પૂમાં કેમિકલ્સ હોય છે. જેના કારણે વાળ ડ્રાય થઈ જાય છે.

હેયર સ્ટ્રેટનરનો ઉપયોગ

વાળને સ્ટ્રેટ કરવા માટે જે મશીનનો ઉપયોગ થાય છે તેનો યોગ્ય ટેમ્પ્રેચર સેટ કરવો જરૂરી છે નહીંતર વાળ ડેમેજ થવા, ખરવા અને બેમુખવાળા વાળની પ્રોબ્લેમ થવા લાગે છે.

