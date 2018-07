મોસંબીનો જ્યૂસ પીવાથી વજન ઉતરે છે અને વાળ લાંબા થાય છેઃ 10 ફાયદા

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રોગી અને નિરોગી સૌ કોઇ માટે આ મોસંબી શ્રેષ્ઠ છે. તેનો રસ અમૃત સમાન ગુણકારી હોવાથી કેટલીક માંદગીમાં રોગીઓને આપવામાં આવે છે.

મોસંબીની ખાસિયત

આ ફ્રૂટની ખાસિયત એ છે કે સિટ્રસ ફેમિલીનું હોવા છતાં એ એસિડિક નથી અને માટે જ એને સ્વીટ લાઇમ કહેવામાં આવ્યું છે. આ ફ્રૂટ ફાઇબરયુક્ત હોવાથી પેટ, સ્કિન અને વાળ માટે પણ ખૂબ ઉપયોગી છે.

મોસંબીનો રસ પીવાથી મળતાં ફાયદા

લીંબુ કરતાં મોસંબી વધુ ગુણકારી છે. શરીરની સાતેય ધાતુઓને વધારી લોહીના દોષ દુર કરે છે. આ પૌષ્ટિક, હૃદય માટે ઉત્તેજક, આહારનું યોગ્ય પાચન કરનાર, તરસ શાંત કરનાર અને ઠંડક આપનારી છે. તાવમાં મોસંબીનો રસ સર્વોત્તમ છે. એનાથી પાચનશક્તિ સુધરે છે, અને ચામડીનો રંગ પણ સુધરે છે. નિયમિતપણે મોસંબી ખાવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે.

મોસંબીમાં રહેલાં પોષક તત્વો

-મોસંબીમાં કાર્બોહાઇડ્રેટ, ફોલેટ, પ્રોટીન, ફોસ્ફરસ, કેલ્શિયમ, વિટામિન એ, બી અને સી પર્યાપ્ત માત્રામાં રહેલાં છે.

હેયર પ્રોબ્લેમ

મોસંબીના જ્યૂસમાં સારી માત્રામાં કોપર હોય છે. જેથી રોજ તેને પીવાથી વાળ લાંબા અને કાળા થાય છે.

વેટ લોસ

આમાં ફાયબર હોય છે. જેથી મોસંબીનો જ્યૂસ પીવાથી લાંબા સમય સુધી ભૂખ લાગતી નથી અને વજન ઘડાડવામાં મદદ મળે છે.

સુંદરતા

રોજ મોસંબીનો જ્યૂસ પીવાથી બોડીના ટોક્સિન્સ નીકળી જાય છે. જેનાથી સ્કિનમાં નિખાર આવે છે અને સુંદરતા વધે છે.

હાર્ટ પ્રોબ્લેમ

મોસંબીનો જ્યૂસ પીવાથી કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઘટે છે. જેનાથી હાર્ટ પ્રોબ્લેમ સામે રક્ષણ મળે છે.

બીમારીઓ રાખે દૂર

મોસંબીના જ્યૂસમાં વિટામિન સી હોય છે. જે બોડીની ઈમ્યૂનિટી વધારીને બીમારીઓથી બચાવે છે.

કેન્સર

મોસંબીના જ્યૂસમાં લિમોનોઈડ્સ હોય છે. જે કેન્સર સામે રક્ષણ કરે છે.

બ્લડપ્રેશર

મોસંબીના જ્યૂસમાં પોટેશિયમ હોય છે. જે બ્લડપ્રેશરને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે.

ઈન્ફેક્શન સામે રક્ષણ

મોસંબીના જ્યૂસમાં એન્ટીબેકટેરિયલ ગુણ હોય છે. જે ઈન્ફેક્શનથી બચાવવામાં મદદ કરે છે.

અલ્સરથી બચાવે છે

મોસંબીના જ્યૂસમાં રહેલું ફ્લેવોનોઈડ્સ અલ્સરની પ્રોબ્લેમને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. પ્રેગ્નેન્સીમાં લાભકારી

મોસંબીના જ્યૂસમાં કેલ્શિયમની માત્રા વધારે હોય છે. જેથી તેને પીવાથી બાળકોનો વિકાસ યોગ્ય રીતે થાય છે.

sweet lime juice is a rich source of vitamin C and potassium. Apart from being delicious, fresh and refreshing, this juice is known for its cooling and medicinal effects.So here we list out 10 Benefits Of sweet lime juice.