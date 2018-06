સાદી ચા ન પીતાં, રોજ ચામાં 2-3 કાળા મરી નાખશો તો શરીર પર થશે આવી અસર

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કાળા મરીમાં ગુણોનો ખજાનો રહેલો છે. તેમાંથી મેગ્નીઝ, પોટેશિયમ, આયર્ન, ડાયટરી ફાયબર, વિટામિન સી, કે જેવા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ સારાં પ્રમાણમાં મળી રહે છે. સ્ટડીઝ મુજબ આમાંથી મળતું piperine બોડીમાં કેટલાક ખાસ ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સની માત્રા વધારીને બોડી ફંક્શનને સુધારવામાં મદદ કરે છે. કાળા મરીમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીઓક્સીડેન્ટ અને એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી પ્રોપર્ટી હોવાને કારણે આ એક અસરકારક ઔષધી સમાન છે. જો તમે સરળતાથી કાળા મરીના ફાયદા મેળવવા માગતા હોવ તો રોજ સવારે ચામાં 2-3 કાળા મરીના દાણા પીસીને નાખો. તેનાથી ખૂબ જ ફાયદો મળશે.

વજન ઉતરશે

કાળા મરીમાં રહેલાં ફાયટો ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ ફેટ સેલ્સને બ્રેક કરે છે. સાથે જ કાળા મરીની ચા રેગ્યુલર પીવાથી મેટાબોલિઝ્મ એક્ટિવ રહે છે. જેના કારણે વધુ કેલરી બર્ન થાય છે અને વજન ઉતરે છે.

શરદી અને કફ

કાળા મરીમાં રહેલું piperine શરદી-ખાંસીથી રાહત આપે છે. રોજ કાળા મરીવાળી ચા પીવાથી બધો જ કફ બહાર નીકળી જાય છે.

ગળાની ખારાશ

કાળા મરીમાં ઈન્ફ્લામેટરી પ્રોપર્ટી હોય છે. જે ગળામાં ખારાશ અને દુખાવાની પ્રોબ્લેમ દૂર કરે છે. આખા દિવસમાં 2-3 વાર કાળા મરીવાળી ચા પીવાથી જલ્દી ફાયદો થાય છે.

સાયનસ ઈન્ફેક્શન

કાળા મરીની ચા પીવાથી નાકમાં સાયનસને કારણે જામેલો કફ દૂર થાય છે. સાથે જ ઈન્ફેક્શનનો ખતરો પણ ટળે છે.

ડાઈજેશન

કાળા મરીવાળી ચા પીવાથી પેટમાં હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડ બને છે. જે ડાઈજેશનમાં મદદ કરે છે. તેની એન્ટીબેક્ટેરિયલ પ્રોપર્ટી કબજિયાત, પેટ ફૂલવું અને ગેસ જેવી પ્રોબ્લેમમાં રાહત આપે છે.

કેન્સર

કાળા મરીમાં રહેલું piperine અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ કેન્સર સેલ્સને વધતાં રોકે છે. તેની ચા પીવાથી ખાસ કરીને બ્રેસ્ટ કેન્સરનો ખતરો દૂર થાય છે.

આર્થ્રાઈટિસ

કાળા મરીમાં રહેલી એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી પ્રોપર્ટીને કારણે આર્થ્રાઈટિસના દર્દમાં રાહત મળે છે. તેની ચા પીવાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે. જેનાથી સાંધાઓના દર્દમાં આરામ મળે છે.

હેલ્ધી દાંત

કાળા મરીમાં રહેલી ઈન્ફ્લામેટરી પ્રોપર્ટીને કારણે દાંત અને પેઢાંનો દુખાવો દૂર થાય છે. સાથે જ શ્વાસમાંથી દુર્ગંધ પણ આવતી નથી.

Potassium, another mineral in black pepper, helps improve your stomach s ability to digest foods and promotes intestinal health. So here we list out 10 benefits of daily drink tea with Black Pepper