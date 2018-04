આ 5 લોકોએ ભૂલથી પણ ન પીવું હળદરવાળું દૂધ

યૂટિલિટી ડેસ્કઃ સામાન્ય રીતે હળદરવાળું દૂધ હેલ્ધી માનવામાં આવે છે. દુઃખાવો થવા પર, શરદી-ઉધરસ થવા પર ઘરમાં લોકો સૌથી પહેલા હળદરવાળું દૂધ પીવાની સલાહ આપે છે, જેને લોકો ખુશી-ખુશી પી લેતા હોય છે. પરંતુ આ હળદરવાળું દૂધ ફાયદાની જગ્યાએ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. હળદરની તાસીર ગરમ હોય છે અને તેમાં લોહીને પાતળું કરવાના ગુણ હોય છે. એટલે દરેક વ્યક્તિએ હળદરવાળું દૂધ ન પીવું જોઈએ. ખાસ કરીને એવા લોકોએ જેમની બોડી ગરમ રહે છે અથવા જેમને નાકમાંથી લોહી આવવા અથવા પાઇલ્સ જેવી પ્રોબ્લેમ્સ રહે છે. આ બ્લીડિંગને વધારી દે છે.

Everyone is talking about the health benefits of the Indian spice turmeric. But there are 5 side effects of turmeric - and its active ingredient, curcumin - that you need to be aware of before adding it to your diet.