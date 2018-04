કબજિયાત મટાડવા ન ખાતા આ 5 ફૂડ્સ

યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પેટ સાફ ન આવવું આજકાલ એક સામાન્ય પ્રોબ્લેમ બનતી જઈ રહી છે.

The cause of constipation may be as close as your dinner plate. Many of the common foods in the American diet can lead to constipation. You can find constipation relief by replacing the following foods that cause constipation with high-fiber choices that work to prevent it.