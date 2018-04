આખરે આ ચોકલેટ આવી ક્યાંથી?

ચોકલેટનો ઈતિહાસ મેસોઅમેરિકા સાથે જોડાયેલો છે- મેસોઅમેરિકાએ મેક્સિકો અને મધ્ય અમેરિકાની વચ્ચે આવેલો પ્રદેશ છે. મેસોઅમેરિકન સંસ્કૃતિના એઝ્ટેક લોકો 'કકાઉ ટ્રી'ની ખેતી કરતાં જેમાંથી મળતા કોકોના ફળમાંથી ચોકલેટ બને છે

Chocolate Was Came From Mesoamerica