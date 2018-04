કેવી રીતે થાય છે સ્તન કેન્સર? જો નિપલમાં દેખાતા આ ચેન્જિસ...

સ્તન કેન્સર શું છે? સ્તન કેન્સર એક એવો રોગ છે જેમાં સ્તનના કોષ અસામાન્ય રીતે વૃદ્ધિ કરે છે. જેના પરિણામે કોષો બેકાબૂ થઈને ગાંઠ (ટ્યૂમર) રચે છે. આ ગાંઠ તમે ત્વચાની નીચે અનુભવી શકો છો પરંતુ જ્યાં સુધી તમે મેમેગ્રામ(બ્રેસ્ટ એક્સ-રે) ન કરાવો ત્યાં સુધી નક્કી ના કહી શકાય ક તે ખરેખર કેન્સરની ગાંઠ છે કે નહીં. video જૂઓ અને જાણો સ્તન કેન્સરના લક્ષણો કયા કયા? શું આપને સ્તન કેન્સરનું જાખમ છે? સ્તન કેન્સરની સાવચેતી માટે ક્યારે સ્ક્રિનીંગ કરાવવું જોઈએ? સ્તન કેન્સરના પ્રકાર કયા કયા છે? સ્તન કેન્સરની સારવાર માટે કયા કયા વિકલ્પો છે?

Watch Video to know everything about Breast Cancer, if you find these changes in Nipple